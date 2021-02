Mesotelioma pleurico, nuovo studio del Cro

Uno studio clinico randomizzato di fase tre condotto al Cro di Aviano conferma l’efficacia della radioterapia “lung sparing” nel trattamento del mesotelioma pleurico. Questi i risultati recentemente pubblicati dalla Radioterapia Oncologica in collaborazione con l’Epidemiologia Oncologica del Cro su International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, una delle riviste di riferimento a livello mondiale per la radioterapia.

Il mesotelioma è una neoplasia in forte aumento, ed è opinione diffusa che il trend continuerà a salire fino al 2030. Il trattamento radiante, per questo tipo di malattia, veniva eseguito in passato solo in alcuni centri internazionali, con riscontro di gravi problemi di tossicità e una percentuale di mortalità inaccettabile.

Nel 2009, dopo l’acquisto della tomoterapia, il Cro ha iniziato a trattare i primi pazienti affetti da mesotelioma utilizzando una tecnica di radioterapia tomo a intensità modulata (IMRT) definita “lung sparing”. Dopo i primi risultati incoraggianti e visto l’elevato numero di pazienti che afferivano all’Istituto, nel 2014 è stato avviato uno studio clinico randomizzato che confronta una radioterapia con intento radicale su tutto l’emitorace colpito rispetto a un trattamento radiante standard.

Lo studio ha arruolato 108 pazienti e ha dimostrato una sopravvivenza a 2 anni del 58% nel gruppo trattato con IMRT “lung sparing” rispetto al 28% nel gruppo trattato con radioterapia standard. La tossicità nei 2 gruppi è stata simile.

Attualmente l’Istituto continua a offrire ai pazienti affetti da mesotelioma questa tecnica di trattamento, che viene eseguita in pochi centri al mondo. Il lavoro di perfezionamento tuttavia non si ferma e si sta cercando di allargare al più ampio numero possibile di pazienti, fino ad ora non candidabili a trattamento “lung sparing” perché troppo fragili, un trattamento radicale definito “split course” di cui è responsabile il dottor Alberto Revelant.

Nonostante il mesotelioma sia considerato una malattia rara, a oggi la Radioterapia del Cro ha una casistica che supera i 600 casi, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Vista l’omogenea provenienza da tutte le regioni d’Italia, è intenzione dell’Istituto proseguire questa esperienza per restare punto di riferimento nazionale e internazionale. Obiettivo per il futuro è espandere ulteriormente il bagaglio di conoscenze, ampliando la collaborazione con altri centri e acquisendo nuove tecnologie, come la protonterapia, che potranno dare un ulteriore contributo nel combattere questa malattia molto aggressiva.