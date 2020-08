Migranti, trovati due positivi al Covid a Gonars

Due migranti tra quelli rintracciati ieri in provincia di Udine sono risultati positivi al Covid 19 dopo essere stati sottoposti al tampone come da prassi. Lo rende noto il vice governatore Riccardo Riccardi, pubblicando su Twitter un aggiornamento sulla situazione sanitaria in Fvg.

"Il dipartimento di prevenzione di AsuFc - aggiunge Riccardi - ne ha prontamente disposto l'isolamento".

"I migranti - precisa il sindaco di Gonars Ivan Diego Boemo - "originari del Bangladesh, sono stati intercettati ieri pomeriggio nel nostro comune. Facevano parte di un gruppo di 10 persone, di cui sette minori". L'esito del tampone è stato positivo per due dei tre maggiorenni che "sono stati presi in carico dal sistema sanitario".