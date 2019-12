Presso il Distretto Sanitario di via San Valentino 20, mercoledì 18 dicembre 2019, dalle 9 alle 12, ritorna l'iniziativa "Misura il tuo respiro", ovvero la mattinata di test gratuiti delle funzionalità respiratorie aperti a tutta la popolazione, promossa ogni terzo mercoledì del mese grazie alla collaborazione tra Ufficio di Progetto OMS "Città Sane" del Comune di Udine, Distretto Sanitario dell'ASUIUD (Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine) e A.I.R. - Associazione Insufficienti Respiratori del FVG onlus.



Il medico pneumologo e il fisioterapista del respiro, volontari dell’AIR, eseguiranno questo semplice esame diagnostico indolore e non invasivo, della durata di pochi minuti.

Non è necessario portare l’impegnativa del medico né fare la prenotazione, ma è sufficiente presentarsi presso l’Ufficio informazioni al piano terra. Il numero massimo previsto è di 15 persone.



L’A.I.R., insieme al Comune di Udine e all’Azienda sanitaria, da diversi anni promuove iniziative di prevenzione a favore della popolazione di tutte le età. Il test di misurazione della funzionalità respiratoria è uno degli esami di indagine più importanti per la salute del cittadino.



Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare l'A.I.R. - Associazione Insufficienti Respiratori FVG onlus, Via Diaz, 60, telefono 0432-294761 - email info@airfriuli.it