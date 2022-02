L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano isontina comunica che domenica 20 febbraio il centro vaccinale di Trieste Molo IV sarà chiuso.

Le persone che avevano un appuntamento fissato per domenica sono state avvisate dello spostamento, tuttavia coloro che non sono stati raggiunti telefonicamente - per recapito telefonico errato o assente - potranno accedere liberamente nella giornata di lunedì 21 febbraio dalle 8 alle 19.30.