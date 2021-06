Monfalcone, al San Polo arriva un nuovo farmacista

Con un decreto dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina è stata decisa l’assunzione di un nuovo farmacista, che opererà presso la farmacia all’ospedale San Polo di Monfalcone.



L'ingaggio del professionista si è rivelato essenziale, a seguito degli orari di apertura ritenuti insufficienti in base alle segnalazioni dei cittadini, pervenute anche al Comune. La farmacia, fino ad oggi, era attiva un giorno alla settimana, per un totale di sole tre ore settimanali.



"Si tratta di un’assunzione alla quale l’amministrazione comunale guarda con soddisfazione, essendo il risultato di un percorso durato mesi, in sinergia con l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina" ha commentato l'assessore alla sanità Michele Luise.



“I cittadini e i rioni stessi si sono rivolti al Comune, preoccupati per un possibile impoverimento della sanità sul territorio. Abbiamo voluto prendere in carico le richieste, decidendo di intervenire direttamente per risolvere il problema” ha aggiunto l’assessore. “Ora, confrontandoci proprio con le esigenze della popolazione, concorderemo con l’Asugi l’articolazione della presenza del nuovo farmacista all’interno del presidio al San Polo, in modo da diversificare gli orari per andare incontro a quelle che sono i bisogni della Città”.



La farmacia ospitata all’interno dell’ospedale San Polo di Monfalcone è un punto importante per la sanità del territorio, in quanto assicura la fornitura e la vendita di presidi sanitari o farmaci non disponibili nelle farmacie della Città o dei paesi.