Monfalcone, al via le vaccinazioni al Centro Anziani

AsuGi comunica che dalla mattina di giovedì 11 marzo sarà aperta a Monfalcone la nuova sede extra ospedaliera per la somministrazione dei vaccini al Centro Anziani di via Fontanot 41. Dall’11 marzo tutte le vaccinazioni saranno somministrate in questa nuova sede, e non più all’Ospedale di San Polo (cambia solo la sede, resta confermato l'orario dell'appuntamento già fissato, quindi il cittadino non deve fare nessun cambio ed è valida la prenotazione già presa rispettando l’orario e la giornata). Il centro vaccinale sarà aperto ogni giorno dalle 8 alle 19.20.

Accederanno a questa sede nell’orario 8 – 13 le categorie prioritarie individuate (per ora servizi di pubblica necessità come da indicazioni regionali: scuole, università, forze dell'ordine, tribunali, procure, etc.). Per queste categorie sono previste 50 vaccinazioni all’ora (cinque postazioni, una vaccinazione ogni 6 minuti per postazione), per un totale di 250 dosi ogni mattina della settimana, e 600 dosi la domenica (8 alle 19.20).

Dalle 14 alle 19.20 saranno effettuate le vaccinazioni destinate agli over 80 con una programmazione di 198 dosi a seduta. Si ricorda che anche coloro i quali, in fase di prenotazione, abbiano già ricevuto un appuntamento per la vaccinazione presso l’Ospedale di San Polo, da giovedì 11 marzo dovranno recarsi presso la nuova sede vaccinale di via Fontanot 41. Non sarà necessario cambiare la prenotazione, ma sarà sufficiente presentarsi presso la nuova sede rispettando l’orario dell’appuntamento già fissato.

Per quanto riguarda Trieste e Gorizia, invece, le nuove sedi vaccinali extra ospedaliere saranno messe in funzione nei prossimi giorni.

Il cambio di sede permetterà di potenziare il numero di somministrazioni; le nuove sedi mettono, infatti, a disposizione maggiori spazi e consentono l’ampliamento degli orari dedicati alle vaccinazioni.

Si raccomanda di presentarsi alla vaccinazione con i documenti richiesti già compilati, scaricabili anche dal sito AsuGi a questo link: Consenso, Scheda anamnestica e Nota informativa.