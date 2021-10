Monfalcone, due postazioni tamponi in Farmacia Comunale

Avviata la seconda location per rispondere alle esigenze tamponi presso la Farmacia Comunale due che si è vista rispondere a un enorme numero di richieste. Oltre alla postazione centrale presso la sede della Farmacia, si è individuata l’area esterna all’accesso della Casa di Riposo come seconda postazione con un’infermiera che effettuerà il servizio.



Per coprire l’orario di apertura, a partire dalle 6 del mattino (sabato compreso) sono coinvolte, oltre ai tre farmacisti, cinque infermiere. Ad oggi, da giovedì 14 a sabato 29 ottobre sono state accettate 748 prenotazioni di cui 60 giovedì pomeriggio, 98 venerdì, 35 sabato e 111 lunedì. Indicativamente verranno eseguiti 3 tamponi ogni 5 minuti.



“Siamo a disposizione per stipulare eventuali convenzioni - dichiara il Sindaco Anna Cisint - e soprattutto per individuare altri infermieri che possano supportare il sovraffollamento che proseguirà anche oltre i primi giorni. Ritengo fondamentale che le persone lavorino e pertanto come Amministrazione ci siamo da subito attivati per fornire una risposta concreta ai lavoratori”.



Assieme ad Asugi è stato concordato di avviare le inoculazioni per la terza dose del vaccino ai 120 ospiti della casa di riposo la prossima settimana. Si è deciso di inoculare in un secondo momento l’antinfluenzale. L’orario previsto prevede il servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 del mattino alle 10.00 e dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.00 alle 12.00.