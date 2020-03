Monfalcone in prima linea per l'endometriosi

Il Comune di Monfalcone è in prima linea a sostegno dell’Associazione Endometriosi Friuli Venezia Giulia onlus, impegnata da oltre 20 anni nell’aiuto alle donne che soffrono di quella che è a tutti gli effetti una malattia invalidante ma troppo spesso sottovalutata e nella sensibilizzazione sul tema. Così lunedì 9 marzo, Giornata della consapevolezza e della ricerca sull’endometriosi, e sabato 28, Giornata a sostegno della marcia mondiale sull’endometriosi, la facciata del municipio di Monfalcone e la fontana idi piazza Repubblica saranno illuminate di giallo e vi sarà proiettato il logo del sodalizio, nell’ambito dell’iniziativa Road-Endo Conosc-Endo.



L’associazione in regione è stata fondata nel 2006, grazie all’impegno della sua attuale presidente, Sonia Manente, e di un gruppo di volontarie. Fin dall’inizio l’obiettivo è stato appunto il supporto alle donne colpite da questa patologia, cronica, progressiva e invalidante. Si calcola che in Friuli Venezia Giulia ne soffrano circa 25mila donne tra i 25 e i 49 anni, ovvero il 10 per cento della popolazione femminile in età fertile. È caratterizzata dalla presenza anomala dell’endometrio, il tessuto che riveste la parte interna dell’utero, in altre zone del corpo. Questo provoca sanguinamenti interni, infiammazioni croniche, aderenze e infertilità, oltre a danni irreparabili che possono richiedere l’asportazione degli organi vitali. I costi da affrontare all’anno, in termini di visite ed esami, vanno dai 3mila ai 20mila euro.



Per aiutare le donne colpite dall’endometriosi, l’associazione promuove la formazione medica mediante convegni con professionisti, fornisce informazioni, pianifica incontri individuali e di gruppo. Rientra nell’azione di sensibilizzazione il progetto Road-Endo nelle scuole superiori, comprendente il sondaggio in rete Conosc-Endo e incontri formativi sul territorio. Proprio l’impegno del sodalizio ha portato all’entrata in vigore della legge regionale 18/12 a favore delle donne che soffrono di Endometriosi, che ha portato ad analoghi provvedimenti anche in Puglia, Molise e Sardegna. Nel 2018 l’associazione ha anche contribuito alla stesura del Ddl 888 relativo alle disposizioni per la diagnosi e la cura dell’endometriosi ed è stata invitata in senato al l’audizione per la presentazione dei dati raccolti.