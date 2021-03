Monfalcone in salute, la medicina alla portata di tutti

Ritorna la rassegna “Medicina alla portata di tutti. Monfalcone in Salute” promossa dal Comune di Monfalcone grazie alla collaborazione – avviata già nel 2020 – tra la Biblioteca Comunale di Monfalcone, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università degli Studi di Trieste.



Organizzata nell’ambito del format “Parliamone in Biblioteca”, la rassegna – giunta alla sua seconda edizione (la prima, in presenza, era stata interrotta a causa della pandemia) – ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza di tutti i cittadini riguardo la salute, la prevenzione, le terapie corrette, contrastando la disinformazione e le fake news.



Temi questi sempre più rilevanti che saranno proposti in una serie di videointerviste per offrire a un pubblico di non addetti ai lavori informazioni, conoscenze e approfondimenti su temi medici importanti.



La rassegna “Medicina alla portata di tutti. Monfalcone in Salute” sarà presentata con un primo video, venerdì 5 marzo, alle ore 18.00, sulla pagina Facebook Monfalcone Eventi, sul canale YouTube dell'Università di Trieste – in una playlist nominata "Medicina alla portata di tutti" – e sul sito dell’ASUGI (https://asugi.sanita.fvg.it/it/: in programma gli interventi di Roberto Di Lenarda, Rettore dell’Università di Trieste, Luca Fasan e Michele Luise, rispettivamente assessori alla Cultura e alle Politiche sociali, Vanessa Nicolin, docente di Anatomia umana all’Università di Trieste, promotrice e moderatrice dell’iniziativa. Parteciperanno anche i docenti dell'Università di Trieste e i medici ASUGI relatori dei singoli incontri.Si proseguirà poi ogni venerdì, alle ore 18, da 12 marzo al 7 maggio, con la pubblicazione sempre sugli stessi canali delle videointerviste ai professori dell'Università di Trieste e dei medici dell'ASUGI.I temi in programma: “Come il Covid 19 ha influenzato le cure, la didattica e la ricerca in ambito cardiovascolare”, con l’intervento di Gianfranco Sinagra (12 marzo); “Vaccini e impatto sulla salute: verità e menzogne”, Roberto Luzzati (19 marzo); “A volte la verità non basta. A volte la gente merita di più”, Umberto Lucangelo (26 marzo); “Cancro alla mammella. Organizzazione e qualità delle cure. L’esempio della Breast Unit, Centro di seniologia multidisciplinare” con Marina Bortul e Giuseppe Stacul (venerdì 9 aprile); “Melanoma. Fatti e finzioni”, Iris Zalaudek (16 aprile); “Malattie legate ad esposizione ad amianto”, Corrado Negro, Fabio Giuseppe Vassallo e Paolo Barbina (23 aprile); “Tumori colorettali: stili di vita, prevenzione, cure”, Luigi Eros Torricelli (30 aprile); “L’integrazione territoriale del progetto di Odontoiatria pubblica al servizio dei pazienti della regione FVG e dell’Isontino”, Roberto Di Lenarda (7 maggio).



GLI INCONTRI - Ogni venerdì alle ore 18, a partire da venerdì 5 marzo 2021, saranno online delle videointerviste in prima visione dei docenti dell’Università di Trieste e dei medici dell’ASUGI sul canale YouTube UniTs, in una playlist nominata "Medicina alla portata di tutti", sulla pagina Facebook Monfalconeventi e su https://asugi.sanita.fvg.it/it/



PROGRAMMA - Venerdì 5 marzo 2021 ore 18.00 - Presentazione della rassegna, con Roberto Di Lenarda, Rettore dell’Università di Trieste, Luca Fasan e Michele Luise, rispettivamente assessori alla Cultura e alle Politiche sociali del Comune di Monfalcone, Vanessa Nicolin, docente di Anatomia Umana dell'Università di Trieste, promotrice e moderatrice dell’Iniziativa. Partecipano i docenti dell’Università di Trieste e i medici ASUGI relatori dei singoli incontri.



Venerdì 12 marzo ore 18.00 - Come il COVID 19 ha influenzato le cure, la didattica e la ricerca in ambito cardiovascolare, con Gianfranco Sinagra, docente di Malattie dell’apparato cardiovascolare e direttore Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare, Università di Trieste e direttore del Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) Cardiotoracovascolare e SC Cardiologia ASUGI Gerardina Lardieri, direttore SC Cardiologia Ospedali di Monfalcone e Goriza, ASUGI



Venerdì 19 marzo ore 18.00 - Vaccini e impatto sulla salute: verità e menzogne, con Roberto Luzzati, docente di Malattie infettive dell’Università di Trieste e direttore Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) Ematologia, Oncologia ed Infettivologia e SC Malattie Infettive ASUGI



Venerdì 26 marzo ore 18.00 - A volte la verità non basta. A volte la gente merita di più, con Umberto Lucangelo, docente di Anestesiologia, Università di Trieste e direttore Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) Emergenza, Urgenza e Accettazione e SC Anestesia e Rianimazione, responsabile Complesso Operatorio e Day Surgery ASUGI



Venerdì 9 aprile ore 18.00 - Cancro alla mammella. Organizzazione e qualità delle cure: l’esempio della Breast Unit, centro di senologia multidisciplinare, con Marina Bortul, docente di Chirurgia generale dell’Università di Trieste; responsabile SSD Breast Unit ASUGI Giuseppe Stacul, dirigente medico Chirurgia ASUGI



Venerdì 16 aprile ore 18.00 - Melanoma. Fatti e finzioni, con Iris Zalaudek, docente di Malattie cutanee e veneree dell’Università di Trieste; direttore SC (UCO) Clinica Dermatologica e Responsabile SS Dermatologia (Gorizia) ASUGI



Venerdì 23 aprile ore 18.00 - Malattie legate all’esposizione ad amianto, con Corrado Negro, docente di Medicina del lavoro dell’Università di Trieste e responsabile Centro di formazione e ricerca per la prevenzione negli operatori del Servizio Sanitario Regionale (SSR) ASUGI Fabio Giuseppe Vassallo, dirigente Medico della SSd Pneumologia Gorizia - Monfalcone e presidente Commissione Regionale FVG Amianto e Paolo Barbina, direttore Centro Regionale Unico Amianto – CRUA



Venerdì 30 aprile ore 18.00 - Tumori colorettali: stili di vita, prevenzione, cure, con Nicolò de Manzini, docente di Chirurgia generale e direttore Dipartimento universitario clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università di Trieste e direttore Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) di Chirurgia e SC (UCO) Clinica Chirurgica ASUGI. Luigi Eros Torricelli, responsabile Diagnosi e trattamento mininvasivo delle patologie del tratto gastroenterico a Gorizia e Monfalcone, ASUGI



Venerdì 7 maggio ore 18.00 - L’integrazione territoriale del progetto di odontoiatria pubblica al servizio dei pazienti della regione FVG e dell’Isontino, con Roberto Di Lenarda, Rettore dell’Università di Trieste e docente di Malattie odontostomatologiche; direttore Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) Chirurgia Specialistica e SC (UCO) Clinica di Chirurgia Maxillofacciale e Odontostomatologia ASUGI