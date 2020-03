Monfalcone, misure straordinarie in casa di riposo

Saranno intensificate le misure di protezione e implementate le dotazioni di sicurezza alla casa di riposo. È quanto richiesto dal sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint a seguito di un sopralluogo nella struttura.

“Le nostre preoccupazioni - ha sottolineato il sindaco – riguardano gli anziani che sono ospitati attualmente, ma anche tutto il personale e le loro famiglie in modo da garantire la più efficacie tutela interna ed esterna. Inoltre, per chi ha veramente bisogno, gli anziani le persone sole, gli ammalati e coloro che non possono uscire da casa è stato attivato il servizio di consegna a domicilio dei medicinali e della spesa che viene gestito dalla protezione civile, alla quale va il riconoscimento e in ringraziamento per il prodigarsi in questo difficile momento”.

Le modalità per accedere sono state disciplinate in questo modo: chi è interessato può contattare direttamente il supermercato, fare l’ordine della spesa chiedendo il relativo costo. A questo punto va contattata la squadra di Protezione Civile di Monfalcone al numero telefonico 366 6607877 comunicando l’indirizzo dove saranno ritirati i soldi e conseguenza portata la spesa. I volontari che si recheranno sul posto non entreranno assolutamente dentro le abitazioni in modo da mantenere la distanza di sicurezza.

L’amministrazione comunale ha anche richiesto agli esercizi commerciali di segnalare le loro disponibilità a consegnare prodotti alimentari e generi di prima necessità a domicilio: sul sito del Comune è già pubblicato un elenco di negozi con le relative tipologie e modalità del servizio.