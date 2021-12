Monfalcone, nasce il Master in infermieristica di comunità

Da sempre la formazione è centrale nell'attività dell'ospedale di Monfalcone e il Master in infermieristica di comunità e ambito geriatrico è la naturale evoluzione di questo percorso. "Ci siamo sempre battuti perché l'attività formativa restasse a Monfalcone, ma abbiamo fatto di più, abbiamo voluto favorire la nascita a Monfalcone di questo Master" ha dichiarato il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint.

La formazione all'Ospedale di Monfalcone, nata prima con risorse locali, poi come corso universitario, si arricchisce oggi con la proclamazione del titolo di Master di I livello in Infermieristica di Comunità e ambito geriatrico.

"Un valore aggiunto perché, in un momento nel quale il personale specializzato è diventato sempre più importante, a Monfalcone siamo in grado di formare e impiegare direttamente il personale" ha dichiarato il vice Sindaco Luise.

Il sistema infermieristico di comunità sarà sempre più importante, la situazione pandemica ci ha mostrato che gli ospedali saranno sempre più dedicati alle cure urgenti, saranno i piccoli presidi a dover offrire il primo servizio ai cittadini e "per questo non solo abbiamo fornito subito locali per infermieri di comunità a Panzano, in via Boito e presso la casa di riposo, ma stiamo anche lavorando per offrire il servizio negli altri rioni" ha concluso il Sindaco.