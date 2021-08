Monfalcone, nella farmacia comunale tamponi rapidi a 5 euro

Da oggi a Monfalcone per i minorenni è possibile fare i test rapidi per il Covid a 5 euro nella Farmacia Comunale 2, vicino alla Casa Albergo. Questa decisione è stata presa in mattinata, durante la seduta di Giunta per dare l’opportunità ai giovani ancora non sottoposti al vaccino contro il Covid-19 di accedere al Museo della Cantieristica, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, al Teatro Comunale e alla Rocca.

“Si tratta di una misura che va incontro alla fruizione della Cultura e delle attività proposte dal Comune. Ovviamente si tratta di un’azione parallela alla campagna vaccinale e non contro di essa”, ha sottolineato il Sindaco Anna Maria Cisint. “Sono convinta del fatto che usciremo da questa situazione solamente con i vaccini, ma credo sia anche importante dare la possibilità a tutti coloro che per qualche motivo non hanno ancora potuto vaccinarsi di accedere comunque alle offerte culturali della nostra Città”.

A partire da lunedì, gli orari per prenotare i tamponi rapidi presso la Farmacia Comunale 2 sono: il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina dalle 11 alle 12.30 chiamando il numero 3395833955.

I tamponi saranno effettuati nel pomeriggio di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 17.