Monfalcone, nuova sede per l’Associazione Alzheimer Isontino

Condivisione degli obiettivi 2023 e una nuova sede messa a disposizione dell’Associazione Alzheimer Isontino da parte del Comune: è il risultato dei colloqui tra il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, la presidente e il vicepresidente dell’Associazione, Solange Carniero e Diego Calligaris, il Consigliere con delega Irene Cristin, il dottor Marco Mesaglio e il degretario Stefano Stabile.

L’incontro si è formalizzato in un cambio di sede a favore dell’Associazione - prima accolta nella Residenza Protetta di via Crociera, occupata ora dal nuovo servizio di Infermieristica di Comunità - che la prossima settimana visionerà i locali messi a disposizione dal Comune.

"Gli spazi sono completamente attrezzati: riscaldamento, wifi, collegamento telefonico e la possibilità di mantenere la realtà dell’associazione in un locale privato ed esclusivo, perché il grandissimo lavoro è parte fondamentale dell'applicazione del concetto di sanità socio territoriale. Motivo questo di condivisione degli obiettivi per il 2023” spiega Cisint.

“Ci impegniamo da anni nella vicinanza a chi soffre di questa terribile malattia, nonché ai loro cari”, spiega la presidente. "Il bilancio è estremamente positivo, con numerosi progetti di grande aiuto per le famiglie che vivono situazioni così complesse".

“Con ‘Insieme Andemo’ ci occupiamo del duplice accompagnamento all’interno della patologia: grazie al progetto, al suo quarto anno, vengono seguiti sia il malato di Alzheimer sia i familiari. Il primo grazie a colloqui con psicologi formati, i secondi con una vera e propria formazione a cura di operatori sanitari, che spiegano passo passo come seguire al meglio il paziente. Per l'anno in corso in arrivo un altro grande progetto sperimentale, che ci vedrà impegnati nel supporto delle persone che soffrono di demenza con una componente tumorale”, conclude la presidente.