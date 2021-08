Monfalcone rinsalda il legame con il Distretto Rotary 2060

Un concentratore d’ossigeno donato alla casa albergo di Monfalcone. Questo è stato il bellissimo gesto attuato dal Rotary Club, nello specifico da parte del Distretto 2060, che ha deciso di regalare alla casa di riposo uno strumento che permette di affrontare al meglio le patologie respiratore mediante un processo di ossigeno terapia dei pazienti.

Questa donazione rientra nell’ambito del progetto “Educazione alla Salute – Comunità contro il Covid”, promosso da un gruppo di medici rotariani del Distretto Rotary 2060, in collaborazione con l’agenzia statunitense USAID e il Rotary International.

“La tutela degli anziani e la sicurezza sanitaria per noi sono sempre stati di primissima importanza e anche oggi lo abbiamo dimostrato. Ci tengo a ringraziare il Distretto Rotary 2060 e in generale tutto il Rotary club per la collaborazione e vicinanza che ci hanno dimostrato in questi anni” ha dichiarato il Sindaco Anna Cisint.

Il concentratore d’ossigeno permette di affrontare al meglio le patologie respiratore mediante un processo di ossigeno terapia dei pazienti ed è fortemente utilizzato tutti i giorni all’interno della struttura, infatti questo va ad aggiungersi agli altri due concentratori già presenti in loco. Il progetto è stato pensato dal Rotary per affrontare le problematiche del Covid-19, ma sarà molto utile anche dopo la pandemia, come si sta già dimostrando. L’investimento per l’acquisto del concentratore è stato di 700 euro, che va ad aggiungersi all’altra donazione già fatta in passato da parte del Rotary per l’acquisto di tablet destinati all’uso dei pazienti della casa di riposo.