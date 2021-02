Monfalcone, test sierologici autodiagnostici in farmacia

Sono disponibili, nelle due farmacie comunali di Monfalcone, i test sierologici autodiagnostici per la rilevazione di anticorpi IgG e IgM contro il Covid-19.

Il dispositivo medico-diagnostico è stato validato dall’Istituto Sacco di Milano che ne ha attestato una validità del 98,3%.

Il test sierologico è semplice da usare a casa e, come indicato sulle confezioni della Profar, deve essere effettuato su un campione di “sangue intero umano”.



Per prelevarlo è sufficiente una piccola puntura sul dito, come nel caso della rilevazione della glicemia e, seguendo le successive istruzioni, si riesce a capire se l’organismo ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Nel caso si rilevano gli anticorpi è necessario comportarsi come se si fosse in presenza di un tampone rapido con esito positivo: sarà quindi necessario sottoporsi al tampone molecolare per la conferma o meno della positività.



Il prezzo al pubblico della confezione è di 19,90 euro e l'importo è detraibile come dispositivo medico.



Le due farmacie sono quelle di via Aquileia 53 (0481494953, farmacia1@comune.monfalcone.go.it) e di viia Crociera 14 (0481494950, farmacia2@comune.monfalcone.go.it).