Monitoraggio delle microplastiche sull'Isonzo

Arriva in Friuli Venezia Giulia la quindicesima edizione della Goletta dei Laghi, la campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani. Il tema al centro della campagna in arrivo sul fiume Isonzo è quello delle microplastiche nelle acque.

Lo scorso anno è stato infatti realizzato da Legambiente per il quinto anno consecutivo, il monitoraggio sulla presenza di microplastiche nelle acque di tredici laghi e un fiume grazie alla collaborazione con ENEA e IRSA/CNR. Il fiume Isonzo ha rappresentato una delle novità dei monitoraggi del 2019, quando un team di tecnici e volontari dell'associazione ha effettuato dei campionamenti in vari punti nel corso del fiume, dalla sorgente alla foce, per valutare la presenza di microplastiche.



I risultati saranno resi noti domani durante il webinar "Utilizzo,consumo e qualità: quanto ne sai dell'acqua in Fvg?" che potete seguire in diretta dalla pagina Facebook del CeVI (Centro di Volontariato Internazionale) a partire dalle 17:30 a questo link.



Partner di Goletta dei Laghi 2020 sono CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner della campagna è invece La Nuova ecologia.Quest’anno tre laghi – Garda, Trasimeno e Bracciano – saranno al centro del progetto Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità competenti e istituzioni. Il partenariato è coordinato da Legambiente e completato da Arpa Umbria, Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), Università Politecnica delle Marche, Global Nature Fund e Fondazione Internazionale del Lago di Costanza in Germania.