Moruzzo non si ferma e il corso yoga continua online

Anche in tempi di coronavirus a Moruzzo continuano le iniziative per il benessere dei cittadini. Infatti il corso di Hatha Yoga che solitamente si tiene presso la sala polifunzionale delle scuole del Comune, anche in questa particolare situazione non si ferma e sta proseguendo on-line già dal mese di marzo tramite la piattaforma Zoom.

Il corso, è tenuto dalla dott.ssa Pilar Gallegos e nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 20 alle 21.

Lo yoga è un’attività salutare volta a dare benessere al corpo e alla mente ed è particolarmente utile in questo momento in cui le nostre abitudini sono stravolte e possiamo trovarci ad affrontare difficoltà mai affrontate prima d’ora.

Rispetto ad altre discipline può essere svolta singolarmente e in tranquillità nei propri spazi domestici, è per questo che l’insegnante Pilar ha voluto mettere a disposizione la sua professionalità mediante l’uso della piattaforma on-line. Il corso sta avendo un certo successo e molte sono state le iscrizioni; è certamente una possibilità per ritrovarsi e fare qualcosa assieme, seppure a distanza.