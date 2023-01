Napoli, Poggiana e Pahor nell'Esecutivo Federsanità

Si è tenuto, nei giorni scorsi, il Congresso nazionale di Federsanità, a Torino, a cui hanno partecipato oltre 150 delegati, tra direttori generali di Aziende Sanitarie, Ospedaliere, IRCSS, rappresentanti di Comuni e presidenti delle Case di riposo pubbliche.

Ad aprire i lavori i vice presidenti vicari, Giuseppe Napoli e Giovanni Iacono. Napoli ha evidenziato l’importanza dell’evento, quale occasione utile per un confronto aperto sulle idee e i programmi per orientare strategie e politiche per Sanità, Salute e Welfare, in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

La delegazione di Federsanità Anci Fvg è stata tra le più numerose, con ben 25 delegati di cui molti presenti a Torino: insieme al presidente Napoli e al vice, Poggiana, i componenti del Direttivo regionale e i delegati di Anci Fvg: gli assessori al Sociale dei Comuni di Gorizia, Romano, Pordenone, Cucci, Tavagnacco, Spinelli e il Sindaco di Sacile, Spagnol, il dg di Arcs Fvg, Polimeni, il direttore amministrativo di Irccs Medea La Nostra Famiglia Fvg, Terenzi, i Presidenti delle Aziende Pubbliche Servizi alla Persona, Itis Trieste, Pahor, Umberto Primo di Pordenone, Di Pietro, Spilimbergo, Maiorana, ASP Tarcento, Zuccolo e ASP San Giorgio di Nogaro, Sgobbi e, a livello tecnico, il coordinatore dei Direttori delle ASP e Case di Riposo, Giovanni Di Prima.

I due candidati alla presidenza nazionale, Tiziana Frittelli, presidente uscente, e il Direttore generale AsuGi, Antonio Poggiana, hanno illustrato le rispettive mozioni programmatiche. Frittelli i risultati di cinque anni di mandato e Poggiana ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento attivo di tutte le Federazioni regionali, tramite forti rapporti con le Anci regionali e i Comuni - principali “antenne” dei bisogni dei cittadini - insieme alle case di riposo e a tutti gli altri enti e istituzioni che si occupano di anziani, persone disabili e non autosufficienti, nonché ai soggetti del mondo della Cooperazione, volontariato, Terzo settore, etc. al fine di a garanzia della qualità delle strutture e dei servizi sanitari e socio sanitari e sociali.

Le proposte avanzate da Poggiana hanno raccolto numerose adesioni, anche al di fuori della Regione, di cui ha valorizzato il modello, i progetti e le esperienze realizzate, anche tramite Federsanità Anci Fvg.

Infine, l’Assemblea ha confermato, a maggioranza, la presidente Frittelli, che ha proposto i componenti dell'Esecutivo nazionale, tra cui, per il Fvg, ci saranno gli uscenti Giuseppe Napoli e Antonio Poggiana e la novità del Presidente dell’Itis di Trieste, Aldo Pahor, in rappresentanza delle case di riposo pubbliche della Regione.