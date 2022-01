Nasce l’associazione In Buona Salute San Vito

Si è costituita nei giorni sorsi l’associazione In Buona Salute San Vito, sezione sanvitese dell’associazione del Friuli Occidentale, che ha il compito di operare per l’affermazione del diritto alla salute attraverso studi, conferenze e iniziative varie.

L’associazione ha come organi di avvio la presidente Susi Centis, il vicepresidente Paolo Sandri e la segretaria Donatella Piazza. E’ stata esaminata la situazione della sanità pubblica nell’ambito, cogliendone il grave stato di degrado e insufficienza. “Da una parte ci sono personale e operatori, in numero insoddisfacente e stremati e cittadini insoddisfatti e, dall’altra, direzione aziendale incurante e protesa a tagli e agevolazioni verso la sanità privata. E’ proprio di questi ultimissimi giorni la pubblicazione dell’atto aziendale, già bocciato dal collegio di direzione e, ciò nonostante, riproposto. Per questo – spiegano dal sodalizio – promuoviamo un incontro per martedì 1 febbraio alle 18.30 nell’auditorio concordia accanto al Duomo”.

Sono previsti interventi di operatori e clinici per illustrare le necessità e urgenze per rafforzare la medicina territoriale e a preservare la cura ospedaliera. L’incontro sarà introdotto dal dottor Mauro Marin, direttore del Distretto, e dal dottor Sandro Sulfaro, direttore dell’Anatomia patologica dell’Ospedale di Pordenone.