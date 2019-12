Nasce l'Azienda sanitaria del Friuli Centrale

Dal 1 gennaio 2020 viene costituita l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asu Fc), che unirà in un’unica struttura i territori che, finora, facevano riferimento all’Azienda Aas3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, all’Asui di Udine e i Distretti sanitari di Palmanova e Latisana, configurandosi come un’Azienda che coincide con la Provincia di Udine.

Questa aggregazione comporta necessariamente una rimodulazione dei sistemi informatici, con una breve sospensione di alcuni servizi non essenziali per i cittadini.

Il nuovo sito internet istituzionale è www.asufc.sanita.fvg.it, ma rimarranno attivi per il tempo necessario i collegamenti con i precedenti portali. Si modifica anche la pec, la Posta elettronica certificata: asufc.protgen@certsanita.fvg.it.

Indicazioni utili per i cittadini (comuni a tutto il territorio regionale): fino alle 14 del 2 gennaio non sarà possibile effettuare pagamenti presso i Cup / Farmacie abilitate; ambulatori e centri prelievo funzioneranno regolarmente, il pagamento degli eventuali importi dovuti dovrà essere posticipato.

A partire dalle 17 del 30 dicembre e per alcuni giorni non sarà possibile effettuare pagamenti online, ma solo con denaro contante. Nel periodo compreso tra l'1 e il 6 gennaio non sarà possibile eseguire alcune prestazioni agli sportelli anagrafici: inserimento / cancellazione MMG e PLS, esenzioni (rimarranno valide le precedenti !), autocertificazioni reddito – Isee. Per i soli casi necessari sono previste procedure in urgenza.

Gli sportelli aperti al pubblico saranno comunque presidiati, in modo da garantire ai cittadini ogni utile informazione e/o supporto.