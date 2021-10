Nastro Rosa, Lilt offre 40 visite senologiche gratuite in Fvg

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano partecipa alla campagna di prevenzione Nastro Rosa di LILT offrendo 40 visite senologiche, gratuite, nei pomeriggi di martedì e mercoledì a partire da martedì 5 ottobre 2021 e fino a mercoledì 27 ottobre 2021. Le visite saranno concentrate nella fascia oraria dalle 15.00 alle 16.40, una ogni 20 minuti fino ad esaurimento dei posti.



La campagna Nastro Rosa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è rivolta principalmente alle donne che non hanno mai fatto visite senologiche con età inferiore ai 44 anni. Ricordiamo che le donne over 45 partecipano allo screening regionale, gratuito, effettuato ogni 2 anni.



Gli ambulatori individuati per le visite senologiche sono il n. 23 e 24 e si trovano al primo piano dell'Istituto. Si ricorda che per accedere al CRO è obbligatorio sottoporsi al triage collocato all'esterno dell'ingresso principale dell'Istituto (è possibile scaricare in anticipo il modello da compilare).



Per le prenotazioni è necessario contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0434 659469 a partire da venerdì 1° ottobre 2021 tra le 10 e le 12, dal lunedì al venerdì.