Nave-ospedale a Trieste, le opposizioni restano critiche

"Le motivazioni alla base della scelta della nave Allegra come luogo in cui trasferire, a breve, più di cento persone positive alla Covid-19 che si trovano nelle strutture per anziani di Trieste (oltre a ulteriori soggetti anziani provenienti da altre realtà) non ci convincono". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli.

"L'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, si è trincerato dietro al fatto che questa scelta, che porterà a spendere oltre 4 milioni di euro per un totale di 168 posti letto per un tempo pari a 6 mesi (quindi circa 700mila euro al mese), è stata una scelta tecnica che i responsabili dell'Azienda sanitaria e del servizio di prevenzione hanno stabilito essere la migliore possibile, sia dal punto di vista logistico che economico. Permangono da parte nostra - ribadiscono i due consiglieri - molti dubbi sulla reale bontà di questa scelta e sul fatto che non ci fossero alternative praticabili".

"Il Gruppo del Patto per l'Autonomia, nell'ambito della penultima seduta consiliare poi sospesa per problemi di connessione, aveva presentato un'interrogazione alla Giunta proprio in merito al fatto che il tema della nave Covid fosse sparito dalla rassegna stampa interna alla Regione, compreso un articolo a firma di Gianni Barbacetto e pubblicato sul Fatto Quotidiano il 23 aprile scorso".

"Su questa vicenda sono diversi gli aspetti opachi, attendiamo di verificare - fanno sapere Moretuzzo e Bidoli - quando e come saranno applicate le procedure annunciate in Aula da Riccardi. Di certo, azioni come quelle di censura sulla rassegna stampa interna alla Regione rispetto ad articoli non compiacenti non aiutano a stabilire un clima di confronto sereno e produttivo. Sembra quasi che ci sia qualcosa da nascondere".

Critica sulla decisione anche la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini), che riporta una nota chiesta al presidente della Società italiana di Gerontologia e Geriatria, Raffaele Antonelli Incalzi, un parere circa l'impatto che l'accoglimento in una nave traghetto potrebbe avere sulla qualità di vita degli anziani Covid-19 positivi che ora si trovano nelle case di riposo a Trieste. Nel suo intervento in Aula durante il Question time, Liguori ha riassunto i punti salienti del documento, affrontando la delicata questione della cosiddetta nave-ospedale nel porto di Trieste "che - ricorda la consigliera - nelle intenzioni della Regione dovrebbe ospitare fino a 168 anziani provenienti dalle case di riposo".

Fra i caveat contenuti nel parere, Liguori ha citato la perdita dei punti di riferimento spaziali e umani propri della vita di ogni giorno, evidenziando quanto possa provocare un impatto fortemente negativo sullo stato di salute, con rischio di depressione, disorientamento, delirio e peggioramento di deficit cognitivo pre-esistente.

"Questo rischio - sottolinea Liguori - sarebbe accentuato dalle dimensioni anguste delle cabine e dalla scarsità di luce solare. Inoltre, verrebbe meno anche la possibilità di una pur modesta attività fisica di mantenimento, fondamentale ai fini dello stato di salute e si perderebbe il rapporto con i curanti".

L'insieme dei problemi citati rende inopportuno l'impiego di un traghetto per questa tipologia di ospiti è la conclusione del presidente dei Geriatri italiani che, a questo proposito, consiglia di valutare altre aree allo scopo. "Dubbi e preoccupazioni - conclude la consigliera - che un gruppo di cittadini del Friuli Venezia Giulia ha iniziato a condividere con una raccolta di firme su una petizione popolare pubblicata online sul sito specializzato Change.org e diretta al presidente Fedriga".