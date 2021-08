Nel Parco Basaglia nasce il centro di salute della donna

Approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione e l’ampliamento dell’immobile denominato “corpo di collegamento tra le palazzine C e D” all’interno di Parco Basaglia da destinare a centro di salute della donna.

L’iter del progetto vede il suo inizio nel gennaio del 2019 (con deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 21.01.2019 dell’ex AAS 2), quando è stata approvata la stipula dell’accordo con il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale denominato – GECT GO “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” / “Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina ŠempeterAVrtojba (Slo)” e l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, per la ristrutturazione del corpo di collegamento delle palazzine C e D, collocate presso il Parco Basaglia a Gorizia, utile alla realizzazione di un’azione pilota di investimento per il centro salute della donna a integrazione della convenzione per la realizzazione del progetto "Salute-Zdravstvo - costruzione di un network di servizi sanitari transfrontalieri", (decreto n. 418 del 3/08/2017).

Il progetto, finanziato in parte dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e dal Finanziamento pubblico nazionale della Repubblica Italiana (500.000,00 euro, sostenuto dal GECT GO beneficiario unico del progetto Salute – Zdravstvo e unico destinatario dei fondi ai sensi del Contratto), prevede una spesa complessiva di 2.433.00 euro.