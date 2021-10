Nell'ambito di ottobre rosa si celebra il 'Bra Day'

Mercoledì 20 ottobre, nell’ambito di ttobre rosa, si celebra il Bra Day, giornata internazionale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. Come consuetudine la SC Chirurgia Plastica dell'Azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina organizzerà un evento per e insieme alle donne operate al seno.

La location di quest’anno sarà nella splendida cornice di Portopiccolo, nel Comune di Duino-Aurisina, dove saranno presenti i professionisti, a partire dalle 17.30 per un brindisi, una chiacchierata ma anche momenti di danza, il simbolico “tiro alla fune” e una sorpresa finale.

Durante la giornata è prevista una raccolta fondi a scopo benefico e la partecipazione di autorità e associazioni operanti nell’ambito, che ogni anno appoggiano l’iniziativa.