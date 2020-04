Nemmeno il Coronavirus ferma le Fake news

Le fake news non hanno limiti ma in questo periodo ne stanno circolando numerose e particolarmente fantasiose. Il Ministero della Salute nell’ultima settimana ne ha sfatate una decina tra le quali il fatto che ci si può infettare con il nuovo Coronavirus bevendo l’acqua del rubinetto. Il Ministero ribadisce che pratiche di depurazione, condizioni ambientali e fase finale di disinfezione cui è sottoposta rendono l’acqua del rubinetto sicura.



Le fake news non risparmiano cani e animali di affezione le cui zampe potrebbero essere veicolo di Coronavirus e che andrebbero sterilizzate con la candeggina. Attualmente, risponde il Ministero della Salute, non ci sono evidenze scientifiche che confermino questa possibilità e che la candeggina non va assolutamente usata per disinfettare le zampe dei cani al rientro da una passeggiata, nemmeno se molto diluita in acqua. E’ invece opportuno provvedere alla loro igiene pulendo prima le zampe con prodotti senza aggiunta di sostanze alcoliche e poi asciugandole bene. Il mantello va, invece, spazzolato e poi passato con un panno umido.



Qualcuno ha messo in circolazione la notizia che se si hanno avuto contatti con soggetti positivi al virus si possono prendere dei medicinali che prevengono l’infezione. Peccato che al momento non esista ancora alcuna terapia utilizzabile in via preventiva.



Il ministero della salute precisa che l’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato diversi studi per la sperimentazione di medicinali per il trattamento di Covid-19 e l’Agenzia europea del Farmaco (EMA) ha comunicato che attualmente ci sono 40 medicinali e 12 vaccini in via di sviluppo e che su due vaccini sono stati avviati studi clinici di Fase I. Sono ancora tutti studi sperimentali e nessun farmaco ha ancora dimostrato la sua efficacia nel trattamento di COVID-19.