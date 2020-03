Nessun anziano positivo al Covid-19 alla Quiete

Situazione sotto controllo alla Quiete di Udine. Questa mattina il sindaco Pietro Fontanini e l’Assessore alla sanità Giovanni Barillari hanno incontrato il Direttore Generale della Quiete, Salvatore Guarneri, davanti alla sede della residenza di via Sant’Agostino per fare il punto sulla situazione relativa al Coronavirus.



Dal colloquio è emerso che ad oggi nessuno, tra i pazienti e gli operatori, è risultato positivo ai tamponi che vengono effettuati e ripetuti, al fine di controllare un eventuale manifestazione successiva della positività. Tutti gli ospiti che, all’arrivo in struttura, presentano sintomi riconducibili al Coronavirus o che vengono trasferiti dall’ospedale di Udine sono tenuti in isolamento precauzionale per il tempo utile alla verifica della loro condizione di salute.

Per quanto riguarda le, garantendo però alle famiglie, che stanno dimostrando, con grande senso di responsabilità, di avere capito l’importanza della decisione, la possibilità di contatto telefonico e videochiamate che sono effettuate a cura dello staff di animazione ed operatori. È in fase di avvio l'attivazione di un sistema per consentire ai familiari di consultare un estratto della cartella informatizzata e tenere in osservazione così il quotidiano.nei confronti di tutti gli operatori in servizio e di chiunque debba entrare. L’accesso è negato a chiunque presenti una temperatura tale da fare pensare a una condizione di positività.La direzione è inoltree che, in caso positività, verranno confermati con il tampone naso faringeo inviato in ospedale e permettono di avere una risposta in tempi rapidi. Questa procedura, che verrà ripetuta ciclicamente su tutti gli operatori, permetterà di tutelare al massimo i pazienti e di definire un quadro statistico della situazione interna alla struttura.“Il fatto che attualmente alla Quiete non siano stati registrati casi di positività al coronavirus ai numerosi controlli che vengono effettuati sugli ospiti e sugli operatori è davvero una bella notizia, anche perché in linea con una situazione complessiva della città di”. È stato il commento del sindaco Fontanini. “E se questo risultato in città - ha poi proseguito - è stato possibile, per quanto riguarda la Quiete il merito è della direzione che ha preso la difficile decisione di sospendere la visite dei familiari in autonomia dalle decisioni del Governo e in tempi utili a fermare sul nascere un eventuale diffusione del virus. Maanzi, è proprio in questa fase, che si presenta come decisiva, che sono richiesti da parte di tutti gli sforzi maggiori”.“Le misure di contrasto al rischio di contagio messe in atto da La Quiete ancora prima che queste venissero imposte per decreto - ha evidenziato l’Assessore Barillari -, sono segno della, che sono fra i soggetti più vulnerabili e a rischio. Il fatto che fino ad ora non sia stato registrato alcun contagio sta a significare che tutto ciò che è possibile mettere in campo è stato fatto. Poi, si sa, non è tutto nelle nostre mani. Infine, il previsto programma di monitoraggio utilizzando nuovi kit per diagnostica rapida e meno invasiva, è un'e che, peraltro, potrà fornire informazioni utili anche per una migliore comprensione di questa sfida epocale”.“In questo momento - ha dichiarato Guarneri -: si tratta di ospiti potenzialmente sospetti, e pertanto si è ritenuto di alzare ulteriormente il livello di guardia riorganizzando la struttura e l’organizzazione al fine di individuare un’area di massima allerta. Tutti i professionisti dedicati ad assistere questa tipologia di ospiti saranno dotati dei presidi necessari a garantire la massima sicurezza nelle attività di cura ed assistenza. Parallelamente continua quotidianamente il trend formativo rivolto a tutto il personale e coordinato dalla dr.ssa Basile, funzionale a fornire continua informazione al personale, sensibilizzare tutti rispetto alle corrette modalità operative e – fase più importante – motivare tutti rispetto alla massima attenzione alle abitudini ed attività nella vita extralavorativa”.