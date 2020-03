Nessun problema all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

In merito a notizie diffamanti apparse ieri su alcuni organi di stampa e ad altre che stanno circolando su siti online o pagine Facebook, l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ha diramato una nota per fare chiarezza sulla situazione.

"In merito al caso di positività dello scorso venerdì di un dipendente amministrativo presente al quarto piano dell’immobile di via della Vecchia Ceramica 1, il Dipartimento di Prevenzione e il Direttore Sanitario hanno tempestivamente adottato tutte le misure previste dai protocolli per la sorveglianza dei potenziali contatti stretti che non hanno di fatto riguardato la Direzione dell'Azienda".

"Stanno gestendo, inoltre, in tempo reale la continua evoluzione della vicenda, programmando e adottando le misure idonee. La Direzione strategica assieme al Dipartimento di Prevenzione, inoltre, già da tempo ha diramato formalmente precise indicazioni a tutti gli operatori su come gestire gli accessi all’immobile, prevedendo una specifica regolamentazione (anche per l’utilizzo degli ascensori) e attivando un presidio di portineria che filtra gli appuntamenti", si legge ancora nella nota.

"La Direzione strategica e in particolare il Direttore Amministrativo ha in aggiunta adottato nei giorni scorsi ulteriori atti formali con cui utilizzare lo strumento delle ferie e dei congedi nella maniera più ampia possibile, prevedendo da ultimo uno specifico decreto per autorizzare lo Smart Working come strumento ordinario di lavoro nella fase di emergenza".

"Per quanto attiene, invece, al rientro della Direzione strategica il fine settimana nella propria residenza, ciò non pregiudica evidentemente il governo complessivo dell’Azienda che viene garantito costantemente sia attraverso strumenti di collegamento telematico, sia in caso di emergenza dalla presenza fisica immediata in primis del Direttore sanitario e successivamente dal resto della Direzione", spiegano ancora dall'Aas.

"Su alcune polemiche inerenti l’Ospedale di San Vito, già dall’inizio dell’epidemia la Direzione Sanitaria ha diffuso a tutto il personale, come per tutte le altre sedi, le specifiche procedure su come comportarsi quando arriva un utente al Pronto Soccorso oppure a un ambulatorio oppure per un ricovero. Tutte le procedure vengono pubblicate da tempo anche su intranet dove sono accessibili a tutti".

"In particolare, vista la situazione logistica dell’ospedale e le richieste pervenute alla Direzione sanitaria anche informalmente, pur chiarendo che le procedure idonee sono già state correttamente implementate, la stessa Direzione Sanitaria ha programmato i seguenti interventi immediati: di giorno gli utenti vengono convogliati attraverso la portineria dove ci sono le segnalazioniche spieganocosa fare se una persona che accede alla struttura ha dei sintomi; di notte tutti i varchi collegati alla gestione dell’ospedale vengono chiusi".

"Rispetto alle polemiche, poi, sull’esecuzione dei tamponi agli operatori sanitari dell’ospedale di San Vito, premesso che anche in questo caso c’è una specifica procedura su come deve comportarsi l’operatore (quando fare il tampone e come gestire i contatti, peraltro già attuata in più casi a Pordenone), l’Azienda conferma che non c’è nessun operatore a San Vito che sia stato esposto a un soggetto positivo o fortemente a rischio; inoltre, informa che alle due ostetriche che sono a casa con sintomi influenzali sarà, comunque, eseguito oggi stesso il tampone. L’Azienda informa che in una situazione di grave e complessa difficoltà operativa che coinvolge tutto il sistema sanitario nazionale non è tempo di sterili polemiche e che nei prossimi giorni darà mandato ai propri legali di procedere a un'attenta valutazione al fine di tutelare i propri interessi, quelli degli operatori e degli stessi cittadini", conclude la nota dell'ospedale.