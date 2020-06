Neuropsichiatria Infantile a Monfalcone, i Dinamici Insieme per il Volontariato donano il progetto

Asugi ringrazia l’Associazione Dinamici Insieme per il Volontariato, e la signora Manuela Fumis, per la donazione della progettazione definitiva-esecutiva per la realizzazione del nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone, al terzo piano del padiglione B.



La sede di Monfalcone del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, collocata nel complesso ospedaliero di San Polo, è il riferimento territoriale per l'utenza del Distretto Basso Isontino. Questa si contraddistingue per essere composta, rispetto agli altri Distretti, da un maggior numero di bambini e ragazzi e di minori con particolare problematicità legata alle caratteristiche socio economiche del territorio, con indici di elevata presenza di esordi di patologia psichiatrica e significativa presenza di gravi disabilità.

AsugiI ha ritenuto di dotare il Servizio di una sede appropriata, sfruttando lo spazio disponibile del secondo piano della palazzina B dell’Ospedale di San Polo a Monfalcone, che vanta una superficie complessiva di circa 800 mq.



I primi fondi sono stati stanziati nel 2017, mentre nel 2018 è stato affidato l’incarico della redazione dello studio di fattibilità e del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del nuovo Servizio all’Arch. Glauco Von Wunster, per la progettazione edile, a T.H.E.MA. S.r.l., per le prime indicazioni per la sicurezza e a COOPROGETTI S.c.r.l. per la progettazione impianti.Nel 2019 è stata approvata una convenzione con l’associazione no-profit “Dinamici – Insieme per il Volontariato” per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e per il successivo allestimento del nuovo reparto. L’associazione ha acquisito, gratuitamente, la progettazione definitiva-esecutiva e, dando seguito alla convenzione precedentemente sottoscritta tra le parti, ha donato all’Azienda il progetto definitivo-esecutivo.Si procede ora all’individuazione della procedura di gara per l’affidamento delle opere.“Grazie all’ Associazione Dinamici Insieme per il Volontariato si sta portando a termine un progetto virtuoso per il Distretto Basso Isontino: finalmente il territorio potrà contare su un nuovo servizio di Neuropsichiatria infantile” dichiara il Vice Presidente Riccardo Riccardi.