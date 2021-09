No all'obbligo di Green Pass per i minori di 12 anni

Ai minori di 12 anni che parteciperanno a matrimoni e comunioni non sarà più richiesto il Green Pass. Lo prevede un emendamento al decreto legge 105 presentato dal deputato di Forza Italia Roberto Novelli approvato oggi dalla commissione Affari sociali della Camera. Emendamenti analoghi sono stati presentati anche da altri gruppi parlamentari.

“Una proposta di modifica che ho avanzato per equiparare le feste conseguenti cerimonie civili e religiose a tutte le altre attività e servizi per cui è richiesta la certificazione verde e correggere così una norma incoerente. Sono soddisfatto che la commissione abbia approvato l’emendamento: finalmente si fa chiarezza definitiva su una questione che aveva creato problemi agli operatori economici del settore wedding e agli sposi”, afferma il deputato azzurro.

“Già il nove giugno scorso avevo presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, finalizzato, tra le altre cose, a fissare a 12 anni il tetto minimo di età per l’obbligo del green pass. Una volta che il decreto sarà convertito in legge, finalmente questo impegno si tramuterà in fatti, confidando che da qui ad allora i deputati al controllo possano tener conto di questa volontà espressa dal Governo e dal Parlamento”, conclude Novelli, ricordando che ad oggi per le feste conseguenti cerimonie civili e religiose è prevista l'esenzione sotto i sei anni ma solo per gli eventi con meno di 60 invitati.