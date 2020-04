No alle fake news sull'ospedale di Gorizia

L'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina smentisce la notizia circolante sui social per cui sarebbero stati trasferiti diversi reparti dall’ospedale di Gorizia a quello di Monfalcone per attivare solo reparti Covid-19 nel nosocomio del capoluogo isontino. Come già precisato con una nota del 20 marzo, per affrontare l’emergenza sono state attuate alcune modifiche organizzative indispensabili ad assicurare l’emergenza e, nel frattempo, garantire le attività dello stesso ospedale.

Presso il San Giovanni di Dio, quindi, sono stati riconvertiti i posti letto di cardiologia in 16 posti attrezzati per accogliere persone affette da Coronavirus e, a garanzia del contenimento dell’infezione, sono stati distinti percorsi per i pazienti Covid-19 e non.

Si ricorda che il coordinamento e, quindi, le decisioni per l’occupazione dei 16 posti letto goriziani è di pertinenza della programmazione regionale anche a seguito della saturazione dei posti di Trieste e Udine e senza distinzioni. Infine, le urgenze chirurgiche e cardiologiche sono dirottate all’ospedale di Monfalcone.