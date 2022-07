Non solo Covid, nemici invisibili in agguato

Sono trascorsi quasi due anni e mezzo da quando le prime notizie sulla diffusione del Coronavirus hanno cominciato a circolare. Oggi, dopo diversi lockdown, quarantene, restrizioni, tamponi, ospedali intasati e campagne vaccinali a tappeto, scontri sociali e tensioni di ogni tipo, stiamo arrivando (si spera!) al punto in cui il Covid-19 resta un ‘osservato speciale’, ma viene considerato e gestito senza quell’alone apocalittico a cui purtroppo siamo stati abituati.

Le norme sul comportamento si vanno via via allentando e il ritorno alla normalità non è più un miraggio lontano. L’ultimo baluardo, l’obbligo di indossare la mascherina rimane solo per gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, delle residenze sanitarie assistenziali, di hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani e sui mezzi di trasporto.

L’emergenza che ci ha travolto, però, ha messo nell’angolo altre patologie infettive che ci minacciano, anche se l’impatto, per diffusione ed effetti, non è minimamente paragonabile a quello del Covid.

“Non solo non dobbiamo abbassare la guardia di fronte al Coronavirus, bensì dobbiamo imparare a conviverci con le dovute attenzioni, ma dobbiamo soprattutto essere consapevoli dell’esistenza di altre patologie e attuare le corrette misure di prevenzione”, commenta Davide Pecori, medico della Clinica di malattie infettive dell’ospedale di Udine. “In particolare d’estate in Friuli Venezia Giulia siamo esposti al rischio di contrarre alcune patologie veicolate da zanzare e zecche. Inoltre, la ripresa dei viaggi all’estero, per turismo o per lavoro, aumenta la probabilità che si venga in contatto con agenti patogeni in zone endemiche e che poi i sintomi si manifestino anche una volta rientrati a casa”.

“Il trattamento più efficace, in tutti questi casi, è la prevenzione: è consigliato vaccinarsi quando è possibile, per esempio contro la Tbe, altrimenti attuare tutte quelle misure che riducono il rischio di essere morsi o punti e quindi contrarre la malattia: usare repellenti, proteggersi con vestiti adatti e zanzariere, controllarsi la pelle al rientro da una passeggiata”.

Infine, un altro punto cruciale a cui prestare attenzione è quello delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), che si contraggono negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Un problema che si fa sempre più pressante, anche alla luce dell’incremento della resistenza dei patogeni ai farmaci, e che è oggetto della costante attenzione dei sanitari.

VAIOLO DELLE SCIMMIE. E’ una zoonosi silvestre causata dal virus Monkeypox (MPXV). Le infezioni umane sono generalmente accidentali e si trasmettono attraverso un contatto stretto con un sintomatico. Il periodo di incubazione di solito tra 6 e 13 giorni, poi si manifestano febbre, mal di testa, dolori muscolari, astenia, linfonodi ingrossati, eruzioni o lesioni cutanee su viso, mani e piedi, ma anche su bocca, zona perigenitale e occhi. I sintomi durano da 2 a 4 settimane e quasi sempre scompaiono da soli senza trattamento.

TBE. E’ un’infezione acuta grave che si trasmette con il morso di una zecca infetta. Circa due terzi delle infezioni umane sono asintomatiche. Il restante terzo presenta una prima fase di circa 5 giorni con sintomi aspecifici, seguita da un intervallo asintomatico di 7 giorni e una seconda fase sintomatica con interessamento del sistema nervoso centrale (meningite, meningoencefalite, mielite, paralisi). Sono possibili conseguenze neurologiche a lungo termine e anche la morte. Esiste un vaccino.

WEST NILE VIRUS. Le punture di zanzare sono il principale mezzo di trasmissione perciò la prevenzione consiste soprattutto nel ridurre l’esposizione. La maggior parte degli infetti è asintomatica, mentre nel 20% dei casi i sintomi sono leggeri e variano molto. I più gravi si presentano raramente e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, fino alla paralisi e al coma. Alcuni danni neurologici possono essere permanenti. In circa un caso su mille il virus può causare un’encefalite letale.

MORBO DI LYME. E’ oggi la più diffusa e rilevante patologia trasmessa da vettore, nel caso specifico da zecche. L’infezione, di origine batterica, colpisce prevalentemente la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e gli organi interni. L’esordio si manifesta spesso con una macchia rossa che si espande lentamente. Entro qualche settimana (ma anche mesi), si possono sviluppare disturbi anche gravi, persistenti e, se non curati, con decorso cronico.

DENGUE. Si tratta di un’infezione virale trasmessa da zanzare, emergente in molte parti del mondo, che causa una malattia simil-influenzale e, raramente, una forma grave che può essere mortale. E’ diffusa nei paesi tropicali e subtropicali, soprattutto in aree urbane, per cui sono a rischio viaggiatori e turisti. La malattia, detta anche “febbre rompi-ossa” colpisce neonati, bambini e adulti, mentre i sintomi variano a seconda dell’età del paziente.

MOSQUITO ALERT è un progetto di Citizen Science no-profit coordinato da diversi centri di ricerca pubblici. L’obiettivo del progetto è combattere e controllare la diffusione delle zanzare invasive, possibili vettori di Zika, dengue e West Nile virus, attraverso l’uso di un’App per smartphone, come strumento di educazione, sorveglianza, utile alla gestione dei possibili interventi di controllo sul territorio e come strumento scientifico che facilita la possibilità di creare modelli predittivi basata sull’utilizzo di big data.

Il progetto ha anche l’obbiettivo d’integrare il lavoro dei ricercatori con quello dei cittadini partecipanti e le autorità competenti per produrre dati scientificamente validi che possano implementare i tradizionali strumenti di monitoraggio delle zanzare.

L’App Mosquito Alert è un software gratuito e open source che può essere scaricato su qualsiasi smartphone da Google Play o dall’App store di Apple. È disponibile in diverse lingue, tra cui l’italiano. L’applicazione permette di segnalare tramite foto una zanzara, di segnalare una puntura e di segnalare un possibile focolaio larvale. Inoltre, dopo aver segnalato una zanzara è possibile inviare il campione ai laboratori, per un’analisi più approfondita della zanzara.

Tutte le foto delle zanzare ricevute vengono analizzate e convalidate dal team di esperti entomologi Mosquito Alert. Una volta identificata la specie di zanzara, le osservazioni vengono rese pubbliche sulla mappa con il loro risultato. In questa interfaccia sono visualizzabili anche i reports di possibili focolai larvali (siti di riproduzione). La mappa pubblica di Mosquito Alert permette di visualizzare i dati, filtrarli per anno, mese, intervallo di giorni e province, preparare un report personalizzato e scaricare i dati relativi a tale report.

La mappa interattiva al momento mostra oltre 15.000 segnalazioni validate da esperti scienziati di cui circa 14.000 provenienti da tutta Europa.