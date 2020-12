Non solo Covid, salute rimandata a data da destinarsi

I problemi seri legati alla salute sono tanti. E molti, purtroppo, sono invalidanti, anche senza rappresentare un pericolo per la vita di chi ne è afflitto. In periodo di pandemia la sanità cerca di opporre un fronte unico per combattere il virus e i suoi effetti, col risultato di doversi riorganizzare. Spesso, a fare le spese di questa nuova pianificazione sono i pazienti affetti da patologie diverse dal Covid, che vedono rimandati esami, analisi, visite e interventi quando non giudicati ‘urgenti’.



Le storie di questi pazienti sono numerose. Abbiamo scelto di raccontarne tre, a rappresentare idealmente diverse categorie di persone e di problemi. Nelle parole dei testimoni diretti – che hanno chiesto di restare anonimi – prevale lo smarrimento di fronte al crollo di appigli certi.



Malati da tutelare

“Non era difficile immaginare che sarebbe arrivata la seconda ondata dell’epidemia e bisognava prendere le misure necessarie perché la sanità regionale non si trovasse al collasso”. È perentoria Anna Agrizzi, avvocato e presidente dell’Associazione di tutela dei diritti del malato di Udine, nel commentare l’attuale situazione degli ospedali regionali.

“Il personale è ridotto e si trova in difficoltà a gestire i pazienti, sia quelli con Covid che affetti da altre patologie. La situazione del Coronavirus è piuttosto fuori controllo, basti pensare al problema dei tamponi e dei tracciamenti. Purtroppo il Dipartimento di prevenzione non è adeguatamente organizzato per rispondere alle necessità. E questo problema nasce dalla mancata preparazione all’arrivo della seconda ondata. Riceviamo molte segnalazioni su questo tema e anche sul rinvio sine die di visite ambulatoriali e interventi non urgenti, con conseguente allungamento delle liste d’attesa. Prima del lockdown di primavera quando qualche cittadino si rivolgeva alla nostra associazione per questi problemi, l’azienda sanitaria riusciva a darci risposta e a risolvere la situazione. Ora è impossibile, non riusciamo nemmeno ad avere degli interlocutori, perché anche il personale sanitario non sa come procederanno le cose.

Di certo c’è che questi saranno costi sanitari che ci porteremo avanti per molti anni”.

NICOLETTA: "IL DOLORE MI TOGLIE LA LIBERTÀ"

Tra le storie che abbiamo scelto di riportare c’è quella di Nicoletta, friulana di 35 anni, uno dei tanti pazienti ‘sospesi’, per i quali le terapie non hanno una data d’inizio. Per i problemi alla schiena che la affliggono da tempo, la giovane donna si è sottoposta al percorso diagnostico che ha portato all’individuazione di un’ernia del disco. Il primo passo è stato intervenire con una terapia conservativa, che prevede l’uso di farmaci antinfiammatori, la riduzione delle attività motorie (più comunemente detto ‘riposo’) e una specifica fisioterapia. Purtroppo per Nicoletta, dopo un paio di mesi, questo tipo di cure non è stato sufficiente a risolvere il problema. Si è quindi evidenziata la necessità di intervenire chirurgicamente sul disco intervertebrale coinvolto. La situazione Covid, però, ha rimandato in data da destinarsi l’esecuzione dell’intervento, poiché non rientra tra le operazioni ‘salvavita’ e perciò è ritenuto non urgente. Il risultato, però, è che Nicoletta soffre ancora molto a causa dell’infiammazione dell’ernia e il suo mal di schiena la blocca a letto, non permettendole di svolgere alcuna attività quotidiana.

ROBERTO: "PER LE CURE ANDRÒ FUORI REGIONE"

La situazione di Roberto rientra appieno nella casistica di coloro che sono in attesa di cure e terapie che la situazione sanitaria della pandemia ha costretto a rimandare. “Ho 58 anni, vivo nella provincia di Udine e mi sottopongo ai controlli sanitari necessari relativi all’età – racconta -. L’ipertrofia della prostata dopo i 50 anni è piuttosto normale, per cui quando mi è stata diagnosticata mi sono stati spiegati bene come controllarla, i rischi e le possibili conseguenze. Qualche settimana fa c’è stato però un aggravamento improvviso e ho manifestato serie difficoltà a urinare. La situazione non è migliorata con i farmaci, ma dal medico mi è stato detto per il momento è impossibile effettuare l’intervento di riduzione o asportazione della prostata in Friuli – Venezia Giulia, per cui, date le mie condizioni di serio disagio e di preoccupazione, sto cercando se esiste la possibilità di farlo in un'altra regione”.

ANNA: "LA DIAGNOSI PRECOCE RISCHIA DI ESSERE SPRECATA"

La storia della signora Anna presenta dei risvolti potenzialmente più seri. A 75 anni la signora continua a sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari e agli screening consigliati, comprese la mammografia e l’ecografia del seno. Lo scorso agosto durante gli esami di routine è stato rilevato un nodulo che ha messo in allarme la signora e la sua famiglia. “Abbiamo cercato di procedere nel modo più veloce possibile, perché dai medici ci è stato chiaramente detto che avevamo avuto la fortuna di individuare il nodulo in una fase precoce, come è sempre auspicabile – racconta la figlia della signora Anna -. La seconda ondata dell’emergenza Covid inizialmente ci ha favorito: molte persone, pur di non avvicinarsi all’ospedale e non aumentare il rischio di contagio, avevano disdetto appuntamenti, visite ed esami. Siamo quindi arrivati relativamente presto, a ottobre, a una diagnosi definitiva. A questo punto, la doccia fredda: l’intervento di mia madre non è calendarizzabile per il momento e c’è chi parla già di gennaio come possibile data per l’esecuzione. Noi siamo ovviamente molto preoccupati e ci chiediamo che senso abbia, a questo punto, il termine ‘prevenzione’”.