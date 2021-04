Numeri delle terapie intensive, rinviato il confronto con gli anestesisti

Rinviata, in III Commissione, l’audizione degli Anestesisti, richiesta trasversalmente dalle Opposizioni dopo la lettera di denuncia dell’Associazione Aaroi Emac Fvg, che rappresenta i 350 professionisti dell’emergenza del Friuli Venezia Giulia.

"Sulla situazione delle terapie intensive in Fvg resta ancora un grande punto di domanda. L'assenza in audizione dell'associazione degli anestesisti, dopo la drammatica denuncia fatta attraverso la lettera al presidente Fedriga, è una mancata risposta su una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica", ha detto il consigliere regionale del Pd, Roberto Cosolini intervenendo oggi in III commissione Salute, a margine delle audizioni dell'assessore Riccardo Riccardi, del presidente dell'Anci Fvg, Dorino Favot, del presidente dell'Ordine dei medici, Guido Lucchini e dei vertici della direzione centrale Salute.

"Usciamo dalla commissione senza aver dato una risposta a una questione estremamente seria e delicata, senza sapere se il tema sollevato dagli anestesisti fosse fondato o meno. Siamo convinti che la questione andava affrontata con urgenza, non differita di giorni, settimane o mesi" ha aggiunto Cosolini. Con lui sono intervenuti anche i consiglieri Mariagrazia Santoro, che ha sollevato le problematiche derivanti dal "mancato ascolto dei medici in prima linea, dagli anestesisti ai medici di base", e Nicola Conficoni che ha posto interrogativi sulle presenze dei medici di medicina generale che operano sul territorio dell'AsFo.

“Avevamo chiesto, insieme a tutte le forze di opposizione, di integrare l’ordine del giorno della III Commissione di oggi per ascoltare l’Associazione anestesisti e i sindacati della dirigenza medica, ma non c’è stata la volontà di affrontare tempestivamente le questioni sollevate nei giorni scorsi”, affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle. “Non ci possiamo accontentare di sentire dal presidente della Commissione, il leghista Ivo Moras, che l’audizione si farà ma senza sapere quando. Né ci hanno convinto le parole dell’assessore Riccardi, che si è limitato a scaricare le responsabilità su chi sta sotto di lui”.

“I temi sollevati da chi da più di un anno lavora in prima linea contro il Covid sono troppo importanti – concludono i consiglieri M5S -. Per questo, l’approfondimento non può essere rinviato a data da destinarsi”.

"Oggi in Commissione Sanità, come opposizione abbiamo obbligato l'Assessore a esprimersi sulla gravissima situazione evidenziata dagli Anestesisti e rianimatori nella loro lettera aperta di alcuni giorni fa", è il commento del consigliere Furio Honsell di Open Sinistra Fvg. "Inizialmente, ci sono state forti resistenze ma, infine, c'è stata l'assicurazione che il tema dei numeri e delle condizioni delle terapie intensive non sarà archiviata, ma affrontata alla presenza degli interessati entro le prossime settimane".

"Questo è un punto importante: non è possibile che questa commissione non affronti una lettera che denuncia una situazione così grave e sconvolgente. La Commissione ha poi affrontato anche il tema delle aree vacanti di medici di base, che tanto affliggono i nostri cittadini. Molte sono state le proposte, ma il punto fondamentale - secondo Honsell - è potenziare proprio quella medicina territoriale e di gruppo che è stata trascurata nell'ultima riforma".

"È evidente che la pandemia ha fatto emergere con maggiore prepotenza una problematica originata dall'accordo collettivo nazionale che disciplina il rapporto tra il servizio sanitario e i medici", evidenzia in una nota il consigliere regionale Ivo Moras (Lega), riferendosi ai lavori della seduta della III Commissione permanente, da lui presieduta, impegnata a trattare le audizioni dedicate alla carenza di medici di Medicina generale e di pediatri di libera scelta per l'erogazione dell'assistenza medica primaria.

"Con le audizioni odierne - continua l'esponente del Carroccio - abbiamo affrontato la delicata tematica della carenza dei medici di Medicina generale. Molta chiarezza è stata fatta grazie al preciso lavoro svolto dalla direzione centrale Salute, all'esposizione del dottor Alfredo Perulli e dell'avvocato Sonia Borghese, nonché dagli interventi del dottor Guido Lucchini e del presidente dell'Anci Fvg, Dorino Favot".

"I lavori della Commissione - spiega Moras - sono stati decisi di concerto con l'assessorato del vicepresidente Riccardi, poiché ho ritenuto opportuno che prima di tutto venissero fornite le informazioni sulle regole generali da seguire e, successivamente, trovassero spazio e voce le sigle sindacali e le eventuali rivendicazioni".

"Le polemiche infondate e pretestuose di una certa parte delle opposizioni - conclude la nota leghista - non hanno inficiato su un ottimo e proficuo pomeriggio di lavoro che rappresenta l'inizio di un percorso che intendo portare avanti per dissipare ulteriori richieste e sollecitazioni".