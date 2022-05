Numeri in crescita per la Farmacia comunale di Tavagnacco

L’Assemblea della Farmacia Comunale di Tavagnacco ha approvato il bilancio 2021, confermando la crescita costante di tale realtà aziendale e certificando risultati significativi. L’utile conseguito, al netto delle imposte, è stato di 240.250 euro. Si tratta di un risultato più che raddoppiato rispetto al 2020 (100.227 euro), con un valore della produzione di 2.489.691 euro che supera di gran lunga quello del 2020 di 1.511.400 euro. L’indice di redditività del 2021 è arrivato al 28,05%.

Numeri importanti che certificano l’alto livello di affidabilità e vicinanza alle esigenze dell’utenza sia in termini territoriali che di erogazione di servizi. Tali dati sono anche il risultato dell’entrata a regime, nel 2021, della seconda farmacia aperta a Feletto che si è aggiunta a quella operante nel capoluogo di Tavagnacco.

L’azienda si è dimostrata, in questi ultimi anni, all’altezza delle sfide che il mercato le ha posto, da quelle della gestione della pandemia a quelle relative all’introduzione di nuove attività importanti per la preservazione della salute pubblica, come l’effettuazione dei tamponi. Aspetti importanti sottolineati dal Presidente del CdA Luca Tosolini che ha affermato “che tali fattori risultano essere vincenti in un contesto in cui il Coronavirus continua a dimostrare le sue capacità di contagio, in cui diminuiscono i farmaci trattati direttamente dalla farmacia e in cui si assiste ad un aumento importante della concorrenza da parte di una pluralità di soggetti che operano congiuntamente sia sul web che nella grande distribuzione”.

“Ma – ha aggiunto Tosolini – l’intenzione dell’azienda è quella di affrontare il futuro e le sue sfide, coniugando principi imprenditoriali con quelli prettamente socio-sanitari”. Per questo il Presidente e il CdA hanno presentato all’Assemblea il piano-programma degli investimenti futuri. Tosolini ha così dichiarato “Massima soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2021. Vogliamo mantenere questi risultati anche nei prossimi anni, ma intanto sento di esprimere pieno compiacimento per il lavoro svolto e ringraziare il socio pubblico e tutti i dipendenti”.

Il Sindaco Moreno Lirutti e l’Assessore alle partecipate Giovanni Cucci si complimentano per i risultati ottenuti, che dimostrano come la Farmacia comunale sia ormai una realtà solida, virtuosa, radicata nel tessuto socio-economico del territorio di Tavagnacco. L’Azienda rappresenta un esempio efficace e produttivo di collaborazione tra pubblico e privato, e per questo gli amministratori esprimono il loro ringraziamento al CdA della Farmacia, composto da Luca Tosolini, Federico Redigonda e Valeria Danelutti, alle Direttrici dott.ssa Francesca De Cesco e dott.ssa Elena Parisi e a tutti i collaboratori.