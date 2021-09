Nuova ambulanza per la Croce Rossa di Palmanova

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Palmanova, martedì 14 settembre, alle 17, inaugurerà la nuova ambulanza acquistata con il sostegno della Fondazione Friuli nell’ambito del Bando Welfare 2021. L’evento avrà luogo presso la Sede di Viale Taglio, 6.

Il mezzo, un Nuovo Fiat Ducato allestito come ambulanza da soccorso avanzato, verrà utilizzato per il soccorso primario presso la postazione 112 di San Giorgio di Nogaro, in collaborazione con la Sores, Sala Operativa Regionale per l’Emergenza Sanitaria. In particolare, il mezzo è allestito per la gestione di pazienti affetti da SARS-CoV-2 o sospetti tali.

L’ambulanza è provvista di ben due sistemi di aspirazione/sanificazione, e ciò permette di abbattere in modo considerevole le tempistiche di sanificazione tra un trasporto paziente e quello successivo, e proteggere sia il paziente che gli operatori.

La cerimonia, presieduta dal Presidente del Comitato, Denis Raimondi, si svolgerà in presenza del Presidente di Fondazione Friuli Morandini, di Autorità della S.O.R.E.S. - Sala Operativa Regionale per l’Emergenza Sanitaria, dell’A.S.U.F.C. – Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale, delle Autorità della zona, dei vari Sindaci del Mandamento, dei Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni locali e di quanti hanno sostenuto l’attività del Comitato in questi anni.