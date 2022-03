Nuova attrezzatura riabilitativa per La Nostra Famiglia

Mercoledì 9 marzo, alle 10, nella sede di Pasian di Prato de La Nostra Famiglia, sarà inaugurata una nuova attrezzatura riabilitativa. Si tratta di una struttura autoportante, che rappresenterà un arricchimento per la palestra dell’Associazione adibita all’integrazione sensoriale.

La struttura si caratterizza per la presenza di diversi punti di ancoraggio per attrezzature specifiche, come ad esempio altalene basculanti, che danno la possibilità di sfruttare molteplici direzioni dello spazio creando così occasioni di sperimentazione del movimento tarate sulle necessità sensoriali del bambino. Il tutto andrà ad ampliare le offerte della palestra di integrazione sensoriale e sarà di supporto per gli esercizi dei terapisti occupazionali a favore degli utenti del Presidio di riabilitazione: utenti che vengono qui accolti sia in regime ambulatoriale che di diurnato.

L’acquisto è stato possibile grazie a una significativa donazione effettuata da Tonutti Tecniche Grafiche Spa, azienda friulana specializzata nella stampa di etichette per i mercati del beverage and food, partner sensibile alla nostra realtà e con la quale stiamo portando avanti anche un progetto di Attività assistita con i cani.

La Nostra Famiglia è un centro specializzato nella cura e riabilitazione delle persone con disabilità, una struttura sanitaria che opera in convenzione e accreditamento nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale ed è finalizzata al recupero funzionale di soggetti prevalentemente in età evolutiva. Eroga prestazioni diagnostiche e riabilitative, offrendo percorsi multidisciplinari che assicurano la presa in carico globale del bambino. Nel 1998 è stato riconosciuto con Decreto Interministeriale quale Sede del Polo regionale dell’IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) “Eugenio Medea”. Il Presidio di Pasian di Prato è inoltre Centro di riferimento regionale per l’ipovisione.