Nuova campagna per Allianz Ultra Salute

Allianz arricchisce l’innovativo modello assicurativo Allianz ULTRA della protezione Salute e lancia la nuova campagna di comunicazione, on air da domenica 18 aprile sulle principali reti televisive - con qualche passaggio già al sabato per gli anticipi del calcio -, per far riflettere gli italiani, con eleganza e grande sensibilità, sull’importanza di proteggere la salute della famiglia.

Innovativa, semplice e completamente personalizzabile, Allianz ULTRA Salute è una soluzione eccellente per affrontare qualsiasi esigenza sanitaria, come infortuni e malattie, anche gravi, e le loro conseguenze.

Il tema salute, delicato ma sicuramente molto sentito in questo periodo dagli italiani, viene affrontato nello spot in maniera innovativa con uno stile emozionale ed elegante, facendo leva su un sentimento forte e universale: la serenità dei nostri cari viene prima di tutto e, per poter continuare a prenderci cura di chi amiamo, è importante anche proteggere se stessi.

Roberto Felici, Head of Market Management di Allianz S.p.A. ha commentato: “Ogni giorno ci prendiamo cura in tanti modi dei nostri cari, ma spesso accantoniamo la riflessione sull’importanza di prenderci cura anche di noi stessi. Una solida protezione assicurativa per la salute ci garantisce le risorse necessarie per far fronte in modo rapido ed efficace a una qualsiasi problematica sanitaria, un genere di imprevisto che non si può prevedere, ma che può ostacolare anche seriamente i progetti familiari. La nostra campagna ha un linguaggio caldo ed emozionale ed invita gli italiani a riflettere proprio sull’opportunità di approfondire la nostra ultima innovazione, Allianz ULTRA Salute, una proposta assicurativa semplice, sostenibile e personalizzabile per proteggere se stessi e i propri cari".

Lo storytelling dello spot racconta l’amore di una mamma lavoratrice che è presente ogni volta che il suo bambino ha bisogno di lei, anche solo con un sorriso o un abbraccio. Ma per poter continuare ad accudire il figlio con serenità, dovrà ugualmente prendersi cura anche di se stessa e della propria salute. Una tranquillità garantita dalla protezione di Allianz ULTRA Salute che, in caso di infortunio o malattia, fornisce le risorse per accedere alle cure migliori o per compensare l’eventuale riduzione del reddito familiare.

L’idea creativa è stata affidata ad Ogilvy, uno dei maggiori network di comunicazione al mondo, sotto la direzione creativa di Giuseppe Mastromatteo. La regia è di Amanda Blue con la quale Allianz aveva già collaborato in precedenza e che, anche questa volta, ha dimostrato un’elevata sensibilità nel raccontare l’amore che lega genitori e figli e le piccole emozioni quotidiane che rendono straordinaria la vita di ciascuno. La casa di produzione è The Family e la colonna sonora dello spot è la cover della canzone “Have a nice day” cantata da Giulia Militello, prodotta e arrangiata da Vittorio Cosma.

La pianificazione media, curata da Carat, prevede una importante presenza sulle principali reti televisive nazionali e satellitari per 4 settimane, che consentirà di raggiungere una audience di circa 43 milioni di italiani con oltre 7.000 passaggi e una frequenza media di visione pari a 19 volte a persona. La campagna prevede oltre il 60% di passaggi pianificati in prime time, programmi ad alta audience e un focus importante sui programmi d’informazione.

A supporto della pianificazione televisiva, la campagna di Allianz ULTRA Salute è visibile sul canale YouTube di Allianz Italia.