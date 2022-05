Nuova convenzione per la Rsa di Tolmezzo

E' stata decretata una nuova convenzione tra l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e l'Azienda pubblica di servizi alla Persona della Carnia - S. Luigi Scrosoppi di Tolmezzo per la gestione della Rsa del capoluogo carnico.

Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, rimarcando che è interesse di Asufc riattivare i posti letto di Rsa assegnati dalla programmazione regionale a Tolmezzo, mediante la revisione di un modello organizzativo che preveda il ritorno della titolarità del servizio in capo all'Azienda (in particolare la responsabilità organizzativa e gestionale, nonché quella sanitaria ed assistenziale) e la messa a disposizione da parte dell'Asp dei locali, beni, attrezzature e servizi necessari per il funzionamento della Rsa con capacità di 22 posti letto.

Dal 2019 l'Azienda sanitaria è titolare dell'autorizzazione e accreditamento della Rsa a Tolmezzo presso l'Asp e fino al novembre 2021 l'operatività era stata garantita in forza della convenzione con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli"; l'operatività era stata poi interrotta per effetto della risoluzione anticipata della convenzione da parte dell'Ap della Carnia per la difficoltà nel reperire il personale necessario a garantire gli standard assistenziali previsti dalla normativa.