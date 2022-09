Nuova manifestazione per l'ospedale di Gemona

Gemona si prepara a scendere nuovamente in piazza per il suo ospedale e, in particolare, per la riapertura del pronto soccorso. L'appuntamento è per sabato 3 settembre, dalle 10, per un flash mob in piazza Rodolone, davanti al nosocomio.

"Il Punto di Primo Intervento del San Michele, chiuso dal 20 ottobre 2020, nonostante le promesse di riapertura dell'assessore alla Salute Riccardi, poi smentite dal direttore generale AsuFc Caporale, rimane desolatamente chiuso, fino a quando non sarà trovato il personale necessario", fanno sapere dal Comitato a difesa dell'Ospedale San Michele.

"Perché non viene riportato a Gemona il personale che vi operava fino alla sua chiusura e oggi assegnato altrove?", chiedono dal Comitato, invitando la popolazione a unirsi alla manifestazione "per rivendicare il legittimo diritto alla salute, oggi molto carente nel nostro territorio. Abbiamo anche segnalato alla Magistratura con un esposto le gravi carenze sanitarie del Gemonese (PPI chiuso, Guardia Medica spesso assente, medico notturno non più presente nel Dip e Suap, l'elisoccorso che atterra nei prati in mancanza della prevista eli-piazzola)".

"Noi chiediamo semplicemente che a Gemona, come negli altri piccoli Ospedali di Cividale, Maniago e Sacile, venga applicato un articolo del Decreto Balduzzi del 2015 che permette la sopravvivenza dei piccoli nosocomi periferici, situati in zone montane e pedemontane, disagiate o lontane da altri presidi. Cosa chiesta a suo tempo, con uno specifico emendamento, anche dal centrodestra, al tempo della riforma Serracchiani. Quindi un Pronto Soccorso, fondamentale nei codici rossi, dove contano i minuti, per fare la differenza fra la vita e la morte o l'invalidità permanente, una piccola Medicina per evitare che in particolare gli anziani vengano portati lontano dal proprio nucleo familiare, con evidenti problemi sociali ed economici, una Day Surgery, la chirurgia a giornata, dove ormai si fanno anche interventi importanti, però con le dimissioni alla sera, una Radiologia, i principali ambulatori e i servizi che servono a far funzionare la struttura".

"Sul reparto di riabilitazione neurologica e cardiologica promessa, stendiamo un velo pietoso, visto che dovrebbe occupare circa 50 persone, di cui otto medici, una trentina fra infermieri e Oss, oltre a fisioterapisti e altre figure professionali, mentre il Gervasutta lamenta carenze di organico. Invece la risposta regionale per Gemona vuole essere un Ospedale di Comunità, ovvero più o meno l'attuale Rsa e la Casa della Comunità, riedizione degli attuali Cap, frutto della riforma Serracchiani, contestati dal centrodestra quando era all'opposizione. Costose scatole vuote, volute dall'attuale Ministero della Salute, destinate a rimanere tali per evidenti carenze di personale medico e infermieristico".

All'evento saranno presenti anche i rappresentanti dei Comitati di Cividale, Maniago e Sacile, che con Gemona hanno dato vita a un coordinamento regionale, che ultimamente ha dato vita ad alcune iniziative comuni, come una recente conferenza stampa in Regione e il flash mob di Cividale.