Nuova Medicina di Gruppo Integrata nell'Isontino

Nuova forma associativa “Medicina di Gruppo Integrata diffusa” dell’ambito territoriale di assistenza primaria composto dai Comuni di Farra d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo, Romans d’Isonzo, Sagrado e Villesse appartenenti all’Aggregazione Funzionale Territoriale di Gradisca d’Isonzo.

La Medicina di Gruppo Integrata diffusa è costituita dai dottori Roberto Braidotti, Graziano Catano, Roberto Della Vedova, Carmelo Fanelli, Maria Teresa Zarbo, Irina Chernykh e Antonio Lovecchio, dopo le dimissioni volontarie dei dottori Luciano Antalo e Antonino Schilirò e dal recesso del dottor Rosario Farina e del subentro dei dottori Chernykh e Lovecchio.

Per quanto riguarda l’ambito territoriale di Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio e Savogna d’Isonzo, appartenenti all’Aggregazione Funzionale Territoriale di Gorizia, a seguito della cessazione per dimissioni volontarie dei dottori Giannantonio Lebani e Carlo Venuti, è costituita dai dottori Valeria Arcuri, Elisabetta Leban, Flavio Piciulin, Paola Poldelmengo, Roberto Speranza e Elisabetta Zappalà.



L’attività garantita mediante le forme associative ha lo scopo di facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi dell’Azienda. Inoltre garantisce un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza, con forme di continuità dell’assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici in coordinamento funzionale con i servizi e le attività del per una maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate.Il percorso progressivo di adeguamento del sistema regionale del Friuli Venezia Giulia è sempre più basato su obiettivi di salute, medicina di iniziativa e percorsi assistenziali, garantisce i livelli di assistenza concordati, misurabili attraverso opportuni indicatori condivisi e si avvale, tra l’altro, della Medicina di Gruppo Integrata (MGI).Per realizzare la Nuova Medicina di Gruppo Integrata, i medici assicurano l’apertura di una sede unica o l’adesione al coordinamento degli orari di apertura dei singoli studi per almeno 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e al sabato e i prefestivi in modo da assicurare un orario di almeno otto ore giornaliere, distribuite tra mattino e pomeriggio per 5 giorni alla settimana e svolgono la propria attività di studio anche nei confronti degli assistiti dei Colleghi aderenti al proprio Gruppo per prestazioni indifferibili, qualora il medico titolare della scelta sia impossibilitato a prestare la prestazione richiesta. Si coordinano per l’effettuazione degli accessi di assistenza programmata domiciliare ed Integrata e assicurano le prestazioni sanitarie non differibili, adottando percorsi assistenziali condivisi con l’Azienda sanitaria anche per quanto riguarda la realizzazione di programmi di promozione della salute, di prevenzioneLa costituzione ed adesione alla MGI è avviata su iniziativa dei Medici di Medicina Generale.