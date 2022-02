Nuova polemica sui numeri delle terapie intensive Fvg

I contagi in Fvg sono saliti perché non c’erano i posti letto in terapia intensiva annunciati dalla Regione e non per le manifestazioni ‘no vax’. Questa la curiosa 'tesi' sostenuta da Mario Giordano, tornato con la sua trasmissione ‘Fuori dal coro’ su Rete4. In un servizio andato in onda ieri sera, denuncia numeri 'sballati' e accusa l'Amministrazione regionale di non aver mai attivato i 145 posti letto che erano stati, invece, indicati come esistenti.

Un tema, quello delle terapie intensive disponibili in Fvg, ampiamente dibattuto già nei mesi scorsi, con tanto d’ispezione ministeriale nella quale, in estrema sintesi, si confermava l’assenza di qualsiasi ricaduta sulle cure ai pazienti, ma si evidenziava un problema tecnico sul conteggio dei posti letto.

Dopo l'accusa frontale - rivolta indirettamente anche al Ministro della Salute Roberto Speranza - non si fa attendere la replica della Regione, per voce del Presidente Massimiliano Fedriga e del suo vice Riccardo Riccardi. "I trattamenti di terapia intensiva non solo sono stati garantiti a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia che ne hanno avuto bisogno per il Covid e per le altre patologie, ma sono stati resi disponibili anche a pazienti provenienti di altre regioni per sopperire a esigenze esterne in una doverosa ottica di solidarietà nazionale: questo la dice lunga sulla capacità di quei posti da parte del nostro sistema sanitario regionale".

"Il Piano di potenziamento delle terapie intensive approvato a livello regionale ad agosto del 2020 e ratificato da ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze - hanno ricordato ancora Fedriga e Riccardi - prevede di incrementare i posti 'strutturali' di terapia intensiva di 55 unità, passando dai 120 attuali a 175 entro il 2027, secondo un cronoprogramma che viene monitorato dal Commissario per l'emergenza e rispettato. Ma 175 sono comunque già i posti disponibili qualora ce ne fosse la necessità davanti a una domanda che oggi si attesta su 40 e mai si è avvicinata al tetto massimo previsto. Parlare di 'posti strutturali' - così Fedriga e Riccardi - significa dire che le terapie intensive saranno collocate nelle loro sedi proprie definitive, cosa che oggi si sta facendo ma, ovviamente, procedendo con le attività necessarie nell'ambito dei lavori di ristrutturazione che interessano gli ospedali del Friuli Venezia Giulia. Tra l'altro va precisato che le risorse assegnate dallo Stato non sono sufficienti e la Regione ha dovuto trovare altre coperture per proseguire negli iter secondo i cronoprogrammi concordati".

"Riepilogando i fatti - concludono Fedriga e Riccardi -: le prestazioni di terapia intensiva sono assicurate in toto e tutti i relativi programmi e impegni sono rispettati".

"La vicenda delle terapie intensive è un brutto capitolo della sanità del Fvg: da una parte c'è il Fvg dei primati narrato da Fedriga e Riccardi, dall'altra c'è la realtà di ogni giorno, dove non va tutto bene, anzi la situazione è assolutamente preoccupante", afferma il capogruppo del Pd, Diego Moretti, commentando le dichiarazioni dei vertici dell'Amministrazione regionale.

"Continuiamo a sentire racconti che parlano di un sistema che funziona, mentre le denunce dei medici raccontano una realtà diametralmente opposta. La situazione si fa ogni giorno più preoccupante: ci chiediamo, in quest'ottica, quanto possa servire il superamento del meccanismo dei colori se le terapie intensive dei nostri ospedali, i medici e tutti gli operatori sanitari sono in forte sofferenza".

Secondo Moretti, "anche oggi, come mesi fa, il duo Fedriga-Riccardi continua ad affermare che tutto va bene, tentando di schiacciare e zittire chi afferma il contrario. Si pensi alle critiche che come Gruppo e opposizioni abbiamo ricevuto dopo aver sollevato il tema, oppure al pubblico processo subito in III Commissione dal presidente degli anestesisti Aaroi-Emac, Peratoner, dopo che lo stesso aveva denunciato la grave situazione delle terapie intensive in regione, recentemente oggetto anche di un servizio di denuncia realizzato da un programma Mediaset".