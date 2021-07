Nuova presidente per l'associazione Alzheimer Udine

Nei giorni scorsi si è tenuto il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Associazione Alzheimer di Udine. Nella riassegnazione delle cariche, alla presidenza è stata eletta Susanna Cardinali che subentra a Mariangela Benedetti Esente che ha guidato l’associazione per molti anni. Alla vicepresidenza riconfermato Guido De Michielis, mentre la tesoriera sarà Daniela Vacca. Consiglieri, oltre alla Presidente uscente, Jacopo Cancelli, Anna Porro Rocco e Stefania Pascut.

La nuova presidente, per decenni funzionario amministrativo del Comune di Udine in ambito sociale e culturale, ha ringraziato per la fiducia accordatale. “E’ un onore essere stata chiamata a ricoprire questo importante incarico. Da parte mia, c’è il massimo impegnato a proseguire nello sviluppo dei progetti che l’Associazione Alzheimer sta attuando e nel creare una più attiva rete di comunicazione e di approccio all’utenza”.

“I malati di Alzheimer” precisa Cardinali “vanno seguiti in tutte le fasi della loro patologia e con essi i familiari e i caregiver che, spesso, si trovano soli e impreparati ad affrontare lo stato e le problematiche dei pazienti. Compito dell’Associazione è, quindi, quello d’indirizzarli e supportarli nel percorso di conoscenza e assistenza alla malattia”.

Tra i primi impegni dell’Associazione, che ha recentemente ricevuto un contributo da parte del Comune di Udine, ci sarà l’organizzazione di un convegno in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, il 21 settembre.