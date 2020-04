Nuova Tac per l'ospedale di Udine

Il 26 marzo, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha ricevuto la proposta di donazione da Confindustria Udine di 220.000 euro, proprio in concomitanza con la necessità, messa in luce dall’unità di crisi aziendale, di avere una Tac dedicata ai pazienti Covid-19.

Appena avuta conferma della destinazione, integrata anche con altre donazioni arrivate nel frattempo, sono stati attivati gli uffici dell'AsuFc e del sistema sanitario regionale per procedere all'acquisto del macchinario. "Con soddisfazione possiamo dire che questa mattina l’apparecchio è fisicamente arrivato all’Ospedale di Udine, praticamente in 15 giorni", spiega il direttore generale dell'AsuFc, Massimo Braganti. "Nella settimana dopo Pasqua sarà installato e immediatamente collaudato con l’obbiettivo di averlo operativo in quella successiva, per permettere ulteriori approfondimenti diagnostici nella lotta contro il Coronavirus. Grazie veramente a Confindustria Friuli e a tutti i donatori che ci stanno sostenendo!".