Nuova variante Covid isolata in Sudafrica, stop agli ingressi in Italia

"Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione". Questo l'annuncio del ministro della salute Roberto Speranza alla luce dei dati che stanno emergendo dai laboratori sudafricani.

La variante - al momento indicata come B.1.1.529 in attesa di ricevere una definizione 'alfabetica' - allarma gli scienziati perchè presenterebbe numerose mutazioni della proteina 'Spike'.

La decisione italiana segue quella di Israele e Gran Bretagna che già ieri avevano annunciato misure restrittive nei confronti di diversi Paesi africani.