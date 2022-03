Nuovamente consentite le visite in ospedale

Da oggi, 10 marzo, sono nuovamente consentite le visite ai degenti ricoverati negli ospedali.

Si ricorda che potranno entrare a visitare parenti o amici coloro le persone che sono in possesso di Green Pass rafforzato (ottenuto dopo aver fatto la terza dose); hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di sei mesi e hanno effettuato un tampone (antigenico o molecolare) da non più di 48 ore; sono guariti dal Covid da meno di sei mesi e hanno effettuato un tampone (antigenico o molecolare) da non più di 48 ore; sono esenti da vaccinazione e hanno effettuato un tampone (antigenico o molecolare) da non più di 48 ore.

Per evitare assembramenti all’interno delle stanze di degenza l'orario di visita andrà comunque concordato con il coordinatore infermieristico del reparto.

Per prevenire possibili trasmissioni di infezione e garantire la sicurezza di pazienti, operatori e visitatori stessi, sarà necessario indossare sempre la mascherina FFP2 e attenersi alle indicazioni che verranno fornite dal personale del reparto.