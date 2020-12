Nuove assunzioni per Asugi

Nuovi incarichi e collaborazioni in ASUGI per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per garantire la continuità terapeutico – assistenziale, nonché l’erogazione dei servizi sanitari. Continua, quindi, il reclutamento di nuovo personale: un biologo per Anatomia patologica; un medico specializzando in Geriatria; un tecnico sanitario di laboratorio biomedico per il Laboratorio Analisi; un medico al Distretto 1 di Trieste; uno psicologo e tre psicologi psicoterapeuta all’equipe psicologica di emergenza dell’Asugi.

Inoltre via libera all'assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato di un medico specializzando in Medicina interna.