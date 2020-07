Nuove assunzioni per l'Azienda giuliano isontina

Recentemente, in base alle apposite indicazioni regionali relative al rendiconto economico trimestrale, è stata eseguita una proiezione di spesa del personale AsuGi per l’anno in corso, che risultata in linea con quella preventivata nel Piano Attuativo Locale 2020.

L’andamento è fisiologicamente dinamico e correlato, in particolare, ai progressivi pensionamenti, alcuni già noti al momento della formale programmazione annuale altri comunicati successivamente. Vanno quindi analizzate le esigenze rappresentate dalle strutture sanitarie proprio per garantire il puntuale funzionamento dei servizi e scongiurare disservizi all’utenza.

Pensando anche alla particolare fase di criticità dovuta all'emergenza Covid-19, che influisce giocoforza anche sul corretto funzionamento dei servizi sanitari non direttamente impegnati sull’utenza coinvolta nel contagio, sono state analizzate le richieste di reclutamento di personale.

AsuGi, quindi, assumerà tre unità di Dirigente farmacista a tempo indeterminato (due delle quali per l’Area Isontina), un collaboratore professionale – assistente sociale (cat. D) a tempo indeterminato, a compensazione di una cessazione già avvenuta presso un consultorio familiare di area giuliana, due nuove assunzioni a tempo indeterminato e dieci collaboratore amministrativo professionale (cat. D).

Le assunzioni sono riconducibili a turn-over per i pensionamenti dell’anno in corso, ovvero alla stabilizzazione di posti già coperti con altrettanti rapporti di lavoro a tempo determinato o di comando che andranno a cessazione o, infine, a personale che sarà posto in comando ad altre Amministrazioni contestualmente all’assunzione.