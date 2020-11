Nuove assunzioni per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

Rinforzi in arrivo in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale per affrontare con ulteriore efficacia l'emergenza Covid nel territorio pordenonese. La direzione strategica dell'Azienda sanitaria ha deciso di assumere 12 infermieri e di un pediatra per la Sc di Pediatria dell'ospedale di Pordenone.

Sempre per affrontare l'emergenza Covid e per garantire la continuità terapeutica assistenziale in alcune strutture operative la direzione ha conferito un incarico di lavoro autonomo al dottor Giacomo Panarello, già in quiescenza dal 2018, e stabilito la riapertura dei termini di pubblicazione dell'avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di direttore della Struttura complessa Centro di Salute Mentale 24 ore area del Noncello e procede anche all'indizione del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro medici di Ginecologia ed ostetricia.

L'azienda sanitaria ha conferito, inoltre, due incarichi per la coperta di due recenti pensionamenti in Dermatologia: dopo collocamento in quiescenza della dottoressa Maria Teresa Corradin l'incarico è conferito alla dottoressa Erica Lioni. Per la Procreazione medicalmente assistita dopo collocamento in quiescenza del dottor Francesco Tomei l'incarico è conferito alla dottoressa Giuseppa Fuggetta.