Nuove assunzioni per la sanità triestina e goriziana

Per rispondere alle esigenze dettate dalla pandemia e dalla contestuale situazione emergenziale, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, Asugi si è prontamente attivata nell’implementazione di figure professionali al momento necessarie. Si tratta di sei unità come medico presso il Dipartimento di Prevenzione di Trieste, due unità come medico presso il Distretto 1 di Trieste e due unità in qualità di medico per il Dipartimento di Prevenzione di Gorizia.

Si tratta di incarichi di lavoro autonomo per la durata di sei mesi a decorrere dalla data indicata dal contratto individuale.



Inoltre, in risposta alle richieste funzionali dettate dalle varie strutture di afferenza, si assumono sette dirigenti medici in disciplina Chirurgia generale a tempo indeterminato, di cui 4 su posti già coperti a tempo determinato che decadranno contestualmente; due dirigenti medici in disciplina Ortopedia e traumatologia a tempo determinato; un dirigente medico in disciplina Oncologia a tempo determinato, relativo ai servizi delle Cure palliative; un dirigente medico in disciplina Neurologia a tempo determinato, in sostituzione di personale assente.



Le assunzion risultano coerenti con il Piano triennale dei fabbisogni del personale e rientrano nel processo di conclusione della manovra 2020.