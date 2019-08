Nuove assunzioni per potenziare Cattinara

"Con l'assunzione di nuovi anestesisti, infermieri e operatori socio-sanitari continua l'attività di potenziamento dell'offerta dell'ospedale Cattinara di Trieste, incrementando le risorse umane a disposizione delle sale operatorie con l'obiettivo dell'abbattimento dei tempi e delle liste di attesa per i pazienti chirurgici e in particolare oncologici". Lo dichiara il vicepresidente e assessore alla Salute Riccardo Riccardi commentando il provvedimento firmato nei giorni scorsi dal Commissario straordinario di AsuiTs che decreta l'assunzione di nuovo personale per l'Azienda triestina con l'obiettivo di potenziare una delle realtà di eccellenza del Sistema sanitario regionale.

Nello specifico le assunzioni, che si vanno ad aggiungere alle otto già stabilite con un precedente decreto di aprile 2019, riguarderanno otto medici anestesisti; in attesa della conclusione del concorso in atto saranno assunti anche nove infermieri per la Diagnostica per immagini dei quali sei sono in incremento rispetto alla situazione attuale; saranno assunti anche sei operatori socio-sanitari sempre dedicati a sostenere l'incremento delle attività delle sale operatorie.

"Il potenziamento dell'attività chirurgica del Cattinara - sottolinea Riccardi - rientra nell'obbiettivo dell'amministrazione regionale, di concerto con l'Azienda, di sostenere l'elevata capacità di risposta della struttura e la sua attrattività".

AsuiTs, tra tempi determinati e indeterminati, ha previsto anche l'assunzione di un chirurgo plastico, di un medico di gastroenterologia e di un internista. Accanto a questi saranno assunti un farmacista ospedaliero, otto fisioterapisti, un logopedista, cinque tecnici di laboratorio biomedico, sei radiologi, un assistente sanitario, due ortottisti, un tecnico di neurofisiopatologia e tre assistenti amministrativi.